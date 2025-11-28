Giáo viên băn khoăn xếp hạng, nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

TPO - Giáo viên băn khoăn về việc xếp hạng giáo viên khi bỏ đơn vị quản lý cấp huyện cũng như chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khi nghỉ sinh. Liên quan vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã có câu trả lời và hướng dẫn xử lý.

Cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh đỗ viên chức và vào ngành từ tháng 8/2015, hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Theo cô Thu, vừa qua, nhà trường thông báo, do bỏ đơn vị quản lý cấp quận nên trường đưa phương án chuyển cô sang giáo viên tiểu học hạng III vì mã số chức danh nghề nghiệp không nằm trong đề án vị trí việc làm.

Cô Thu hỏi, việc nhà trường yêu cầu chuyển sang chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III như trên có đúng quy định không?

Bộ GD&ĐT trả lời băn khoăn của giáo viên về chế độ, chính sách.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã có trả lời: Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định: "Kể từ ngày 3/11/2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định.

Quy định này áp dụng bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015.

Theo Bộ GD&ĐT, nếu cô Thu được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II sau ngày 3/11/2015 mà không thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì cô thuộc trường hợp phải bổ nhiệm lại vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định.

Nếu cô không thuộc diện bổ nhiệm sai, sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nếu có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và hạng II hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Bộ GD&ĐT đề nghị cô Thu cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng cho cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Nghỉ thai sản có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Cô Huỳnh Kim Hoàn (An Giang) cho biết, công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và năm 2020 khi nghỉ thai sản đã bị truy thu tất cả phụ cấp ưu đãi nghề.

Cô Hoàn hỏi, giáo viên vùng đặc biệt khó khăn khi nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề hay không?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết, chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Theo quy định, thời gian không được tính để hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp bao gồm thời gian nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nếu đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại theo văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Do đó, trường hợp giáo viên nữ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nghỉ hưởng chế độ thai sản, thì thời gian nghỉ thai sản không thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định.