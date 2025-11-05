Giáo viên mong ngóng được hưởng hệ số lương đặc thù

TPO - Dự kiến từ 1/1/2026, giáo viên tất cả các cấp học đều được hưởng hệ số lương đặc thù, trong đó giáo viên mầm non có hệ số cao nhất là 1,25, theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo vừa được Bộ GD&ĐT công bố ngày 2/11.

Dự thảo cũng quy định, giáo viên các cấp học khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15.

Nguyên tắc thực hiện là, nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Nhà giáo được điều động hoặc biệt phái từ cơ sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác được hưởng các mức phụ cấp áp dụng đối với cơ sở giáo dục nhà giáo được điều động đến hoặc đến biệt phái.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung phụ cấp trách nhiệm công việc là mức 0,1 - 0,2 đối với giáo viên thực hiện tư vấn học sinh, tổ phó chuyên môn; mức 0,3 đối với giáo viên cốt cán, tổ trưởng, dạy tiếng dân tộc thiểu số; phụ cấp độc hại nghề nghiệp.

Cô trò Trường mầm non Sao Mai (Hà Nội) trong một giờ học.

Cô Lê Thị Hiền Hảo, giáo viên Trường mầm non Bạch Dương (Đà Nẵng) chia sẻ, gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ mầm non đến nay là năm thứ 22, mỗi tháng cô nhận về mức lương khoảng 14,1 triệu đồng gồm lương cơ bản và phụ cấp đứng lớp.

“Tôi hiện là giáo viên hạng II, bậc 7, và được tăng lương sớm một bậc vì có thành tích trong dạy học mới có mức lương này. Còn giáo viên trẻ mới ra trường mức lương vẫn rất thấp, không đủ chi tiêu hằng ngày”, cô Hảo nói.

Theo cô Hảo, nghề giáo viên mầm non rất vất vả. Mỗi sáng, đúng 6 giờ 30, cô phải có mặt đón trẻ. Từ đó đến khi trả hết trẻ về với phụ huynh, cô và các cô giáo phải xắn quần quần quật với các hoạt động dạy trẻ múa hát, cho ăn, dọn chỗ trẻ nôn, dỗ trẻ khóc… Làm giáo viên mầm non, dường như hằng ngày chẳng còn thời gian để đưa đón con tới trường.

Vất vả nhưng đồng lương ít ỏi, cô chi tiêu tằn tiện lắm cũng không đủ để trang trải nuôi 2 con ăn học. “Lấy chồng nhiều năm, cả gia đình cứ ở mãi trong căn nhà cấp 4. Gần đây, nhờ có ông bà hỗ trợ mới xây được nhà tử tế”, cô tâm sự.

Lương thấp, nhà giáo không mặn mà với nghề

Điều cô Hảo trăn trở là lương thấp, giáo viên trẻ sẽ không mặn mà với nghề. Thực tế đã có nhiều người yêu trẻ, thích sư phạm nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề họ đã đắn đo và rẽ lối.

Khi nghe thông tin, giáo viên sẽ được tăng lương, cô Hảo chia sẻ niềm vui vì trong bối cảnh khó khăn nhưng đội ngũ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đây sẽ là niềm vui, động lực để thầy cô giáo càng yêu nghề, tâm huyết với trẻ, say sưa với con đường mình đã lựa chọn.

Còn cô Nguyễn Thuỳ Dung, giáo viên Trường mầm non Sao Mai (Hà Nội) cũng nói rằng, thực sự rất vui mừng và xúc động khi được biết dự thảo Nghị định mới đã có quy định về hệ số lương đặc thù cho đội ngũ nhà giáo, trong đó giáo viên mầm non được hưởng mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng.

Đây là một chính sách thể hiện rõ sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục đối với những người đang làm công tác “nuôi dạy” – nền tảng đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân.

Công việc của giáo viên mầm non có những đặc thù riêng – vừa chăm sóc, nuôi dưỡng, vừa tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Mỗi ngày, giáo viên mầm non dành phần lớn thời gian bên trẻ, từ những việc nhỏ nhất như cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh, đến việc dạy trẻ những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và hình thành nhân cách đầu đời. Đó là công việc đòi hỏi tình yêu thương, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm rất lớn, nhưng đôi khi chưa được xã hội thấu hiểu và ghi nhận đầy đủ.

Vì vậy, khi nghe thông tin Nhà nước dự thảo Nghị định điều chỉnh hệ số lương đặc thù 1,25, mức cao nhất so với các bậc học, tôi cảm nhận được sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của giáo viên mầm non.

Mức điều chỉnh này tuy chưa thể đáp ứng hoàn toàn mong mỏi về đời sống vật chất, song là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chúng tôi thêm yêu nghề, vững tâm hơn trong công việc.

Cô Dung hi vọng, trong thời gian tới, các chính sách về tiền lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ khác sẽ tiếp tục được quan tâm, điều chỉnh để đảm bảo đời sống cho giáo viên, đặc biệt ở vùng khó khăn. Khi giáo viên được chăm lo đầy đủ, họ sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến, sáng tạo trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

Lâu nay, nhiều nhà giáo cho rằng, giáo viên mầm non vất vả nhất, làm việc 9-10 giờ/ngày nhưng mức lương của giáo viên mầm non đang xếp thấp nhất so với các chức danh nhà giáo khác và gần như xếp thấp nhất so với các viên chức các ngành, lĩnh vực khác là chưa phù hợp. Nhiều giáo viên ngày đi dạy, tối phải tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Áp lực cuộc sống khiến không ít người rời bỏ nghề giáo đi làm việc khác.