Làm sao để công nhân lắp ốc vít, sửa ô tô cũng 'thạo' tiếng Anh

TPO - Cô Đào Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic kiến nghị, dạy ngoại ngữ làm sao để công nhân lắp ốc vít, sửa ô tô, người lái taxi cũng biết nói tiếng Anh.

Chiều 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tọa đàm xây dựng giải pháp chuyển đổi số trong nhà trường và triển khai dạy học bằng tiếng nước ngoài tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Cuộc tọa đàm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai” của Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong dạy – học ngoại ngữ

Phát biểu tại tọa đàm, cô Đào Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho hay, hiện nay 100% sinh viên đã học và thi online, sử dụng phần mềm kiểm tra, đánh giá hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin và AI trong thi cử.

Đối với việc ứng dụng AI trong dạy học ngoại ngữ, xác định phải đẩy mạnh cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết cho sinh viên. Giảng viên, sinh viên đang tận dụng các phần mềm miễn phí để tương tác trực tiếp với AI, luyện nghe, nói. Điều quan trọng là các em được luyện phản xạ ngôn ngữ, vượt qua rào cản tâm lý giao tiếp.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội trong một giờ học.

Theo cô Hương, các trường cao đẳng nghề hiện nay đào tạo sinh viên hướng ra thị trường lao động quốc tế, vì vậy “rèn kỹ năng nghe được, nói được là yếu tố sống còn”. Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI còn giúp sinh viên phân tích văn bản, giải thích từ vựng, cấu trúc câu... thuận tiện hơn rất nhiều.

Cô bày tỏ mong muốn ngành giáo dục tổ chức thêm các cuộc thi, sân chơi giao lưu ngoại ngữ giữa các trường nghề, để sinh viên có cơ hội rèn luyện thực tế.

“Ngay cả những lao động phổ thông như lắp ráp, sửa ô tô, lái taxi... cũng nên được tạo điều kiện để nói được tiếng Anh ở mức cơ bản. Chỉ khi đó, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam mới có thể nâng tầm”, cô Hương chia sẻ.

Vấp bài toán nhân lực

Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX Sơn Tây – cho biết, dù nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ, trung tâm vẫn gặp nhiều khó khăn thực tế. Đơn vị hiện chỉ có 26 biên chế, phải ký hợp đồng thêm 64 giáo viên; cơ sở vật chất được đầu tư nhưng thiếu thiết bị dạy học hiện đại.

“Chuyển đổi số đòi hỏi nền tảng công nghệ tốt, nhưng chúng tôi lại thiếu cả nhân lực lẫn nguồn lực tài chính. Ngay cả việc mua phần mềm quản lý, học tập trực tuyến cũng khó vì ngân sách không đảm bảo”, thầy Toàn nói.

Ông mong muốn các trung tâm GDNN – GDTX được tăng cường kinh phí, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. “Lực lượng mỏng, lại thiếu giáo viên cốt cán, đây là rào cản lớn nhất hiện nay”, ông bày tỏ.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, toàn thành phố hiện có 29 trung tâm GDNN – GDTX. Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, phổ cập tri thức số và năng lực ngoại ngữ đóng vai trò then chốt để thu hẹp khoảng cách số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Ngành giáo dục Hà Nội xác định chuyển đổi số và hội nhập quốc tế thông qua năng lực ngoại ngữ là hai trụ cột song hành, không thể tách rời trong quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô,” ông Cương nói.

Ông cũng cho biết, để thực hiện Đề án Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Hà Nội hiện thiếu khoảng 1.000 giáo viên tiếng Anh từ bậc mầm non đến THPT. Một số trường cao đẳng nghề đã triển khai chương trình song ngữ theo đơn đặt hàng doanh nghiệp, song vẫn gặp hạn chế: thiếu giáo viên đạt chuẩn, thiếu môi trường thực hành, trình độ người học không đồng đều nên hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tập trung giải quyết khó khăn về hạ tầng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đồng thời xây dựng phòng học số, trường học số để việc dạy – học bằng ngoại ngữ đạt hiệu quả thực chất hơn.