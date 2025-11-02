Tất cả giáo viên sẽ được hưởng hệ số lương đặc thù

TPO - Tất cả giáo viên đều được hưởng “hệ số lương đặc thù. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng mức 1,25; các chức danh nhà giáo khác được hưởng mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng...

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”

Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Như vậy, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số lương hiện hưởng

x

Hệ số lương đặc thù



Giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp

Dự thảo Nghị định quy định, nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Theo đó, bảng lương gồm 3 bậc: 8,8 – 9,4 – 10,0.

Theo Bộ GD&ĐT, giáo sư hiện đang là chức danh cao nhất, thể hiện năng lực, uy tín khoa học và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới đối với lĩnh vực. Dù không khẳng định giáo sư là chuyên gia cao cấp nhưng việc áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp đối với giáo sư là phù hợp với vị trí, vai trò của giáo sư đối với sự phát triển đối với lĩnh vực được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Hưởng phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động

Dự thảo quy định trường hợp điều động nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục mà mức phụ cấp áp dụng tại nơi đi cao hơn nơi đến thì được bảo lưu các chế độ phụ cấp trước khi điều động hoặc biệt phái với thời gian tối đa 36 tháng theo thời gian được điều động, biệt phái. Sau thời gian đó được xem xét để bố trí lại chế độ phụ cấp cho phù hợp với công việc và địa bàn công tác.

Quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà giáo khi thực hiện công tác điều động, khuyến khích nhà giáo tham gia điều động tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ quan quản lí giáo dục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giải quyết tình trạng thừa, thiếu nhà giáo.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung nguyên tắc chi trả thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục có nhiều cấp học hoặc nhiều trình độ đào tạo, cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu.

Dự thảo cũng quy định mức phụ cấp lưu động đối với các trường hợp: nhà giáo được cử biệt phái, dạy liên trường và nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu. Các nhà giáo thực hiện các nhiệm vụ kể trên được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở theo số ngày lưu động.

Quy định này nhằm khắc phục các bất cập như giáo viên được cử đi dạy biệt phái, dạy liên hoặc được điều động sang cơ sở giáo dục khác; giáo viên phải di chuyển giữa các điểm trường trong một cơ sở giáo dục để giảng dạy nhưng không được hưởng phụ cấp lưu động cho những ngày phải di chuyển.

Ngoài ra, còn có chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành tại phòng thực hành, xưởng thực hành. Các yếu tố nặng nhọc, độc hại được đề cập là: tiếp xúc với chất độc, khí độc, bụi độc, thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, môi trường có tia phóng xạ…

Trong đó, mức hưởng phụ cấp từ 0,1 đến 0,4 tuỳ vào điều kiện nhà giáo dạy thực hành trong môi trường nặng nhọc, độc hại cụ thể.

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Khi thực hiện chính sách mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục được thực hiện, việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, ngân sách phát sinh chủ yếu cho đối tượng là giáo viên mầm non, phổ thông do chiếm số lượng lớn nhà giáo và các sơ sở giáo dục khác biệt khác hiện đang tự chủ mức độ 3, 2. Theo đó, ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỉ đồng. Chi phí phát sinh chi trả phụ cấp lưu động khoảng 50 tỉ/năm.

Bộ GD&ĐT khẳng định, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Nhà giáo, là bước quan trọng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, tiến tới lộ trình để hiện thực hóa chủ trương “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.