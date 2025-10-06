Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công bố Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngọc Văn

Với sự tín nhiệm cao từ tập thể cán bộ, giảng viên và Hội đồng Đại học Huế, PGS.TS Đoàn Đức Lương, nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 6/10, Trường Đại học (ĐH) Luật (ĐH Huế) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng ĐH Huế công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, PGS.TS Đoàn Đức Lương, nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

dsc00869.jpg
PGS.TS Đoàn Đức Lương (bìa trái) tiếp tục được tín nhiệm﻿ giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Luật (ĐH Huế).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Đoàn Đức Lương bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của toàn thể viên chức, người lao động, cũng như sự tín nhiệm của Đảng ủy và Hội đồng ĐH Huế.

Ông Lương cho biết năm 2025 sẽ là cột mốc đặc biệt khi Trường ĐH Luật kỷ niệm 10 năm thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh mới đầy cạnh tranh của giáo dục đại học, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong quản trị, đào tạo để nâng cao chất lượng và uy tín.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật (ĐH Huế) đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh việc giữ vững đoàn kết nội bộ, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết 57, 71 và 66 của Bộ Chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

dsc00900.jpg
Theo PGS.TS Đoàn Đức Lương, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Trường ĐH Luật (ĐH Huế) trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ toàn diện.

Đồng thời, nhà trường sẽ xây dựng lộ trình cụ thể để đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 1/2024 và Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Luật giai đoạn 2023–2030; đẩy mạnh quản trị đại học gắn với chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy.

Theo PGS.TS Đoàn Đức Lương, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Trường ĐH Luật trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ toàn diện, lấy tự chủ tài chính làm nền tảng; phấn đấu khẳng định thương hiệu trong tốp đầu các trường đào tạo luật ở Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và góp phần phát triển ĐH Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Ngọc Văn
