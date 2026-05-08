Cổ phiếu 'ông trùm' xây lắp điện giảm mạnh

Việt Linh

TPO - VN-Index tiếp tục tăng điểm, lập đỉnh mới, dù số mã giảm giá gấp hơn 2 lần số mã tăng. Cổ phiếu PC1 tiếp tục trở thành tâm điểm tiêu cực của thị trường khi có thời điểm giảm sàn.

VN-Index tiếp tục nối dài chuỗi tăng điểm trong phiên hôm nay (8/5), lên mức 1.915 điểm, tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Dù mức tăng không quá mạnh như phiên trước, thị trường vẫn cho thấy dòng tiền đang hoạt động rất mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, giúp chỉ số duy trì sắc xanh bất chấp độ rộng thị trường khá tiêu cực.

Thống kê trên HoSE cho thấy có tới 213 mã giảm giá, trong khi chỉ 97 mã tăng. Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” quay trở lại khi dòng tiền tập trung chủ yếu ở một vài cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng và “họ” Vin. Thanh khoản HoSE hơn 26,800 tỷ đồng, vẫn neo ở mức cao dù đã giảm nhẹ so với phiên bùng nổ hôm qua.

screen-shot-2026-05-08-at-153022.png
VIC tiếp tục đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Động lực lớn nhất kéo VN-Index hôm nay đến từ BID khi cổ phiếu này tăng 3,8%, đóng góp hơn 2,4 điểm cho chỉ số. Theo sau là VIC tăng gần 1%, VHM tăng 1,5%, cùng nhóm ngân hàng như VCB, CTG, LPB, MSB, TCB đồng loạt giữ sắc xanh. Riêng VIC đóng góp hơn 3 điểm tăng cho VN-Index, tiếp tục là “đầu tàu” của thị trường trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến tích cực của chỉ số, hàng loạt cổ phiếu đầu cơ và midcap chịu áp lực chốt lời mạnh. Nhóm chứng khoán ghi nhận VIX dù vẫn tăng hơn 5% lên 18.600 đồng và dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 79 triệu cổ phiếu khớp lệnh, nhưng áp lực rung lắc đã xuất hiện rõ hơn. Trong khi đó, sắc đỏ áp đảo với SSI, HCM, VND, MBS, VDS, TCX…

Cùng với VIX, nhóm Gelex trở thành điểm sáng khi GEX tiến sát giá trần, tăng 6,7%lên 33.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 30,8 triệu đơn vị. GEE cũng tăng gần 5%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PC1 trở thành tâm điểm tiêu cực của thị trường. Sau khi bị bán tháo mạnh trong phiên chiều, mã này có thời điểm giảm sàn xuống 17.750 đồng trước khi hồi nhẹ và đóng cửa tại 18.100 đồng, mất 5%. Thanh khoản bùng nổ hơn 18,8 triệu cổ phiếu.

Mới nhất, HoSE tiếp tục nhắc nhở doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Tính từ giữa tháng 4 đến nay, cổ phiếu PC1 đã mất khoảng 33% thị giá, vốn hóa “bốc hơi” gần 4.000 tỷ đồng.

Nhóm dầu khí cũng phân hóa sau thông tin BSR chính thức được thêm vào rổ VN30 từ ngày 13/5 để thay thế DGC. Dù vậy, cổ phiếu BSR chỉ tăng nhẹ, trong khi nhiều mã dầu khí khác giao dịch kém tích cực.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng gần 900 tỷ đồng, tập trung ở một số mã lớn như FPT, VHM, ACB, MSB…

