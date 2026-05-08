Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng 'đứng im', bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (8/5), thị trường vàng trong nước khá ổn định. Giá vàng miếng SJC tiếp tục giữ ở mốc 167,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc tiếp tục tăng mạnh lên quanh mức 83 triệu đồng/kg, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ giá vàng miếng (giá bán ra) ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, vàng nhẫn của Phú Quý được giao dịch ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế chỉ biến động nhẹ. Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay tăng lên mức 4.724 USD/ounce, cao hơn khoảng 8 USD/ounce so với sáng qua. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ mạnh để kéo giá vàng trong nước bứt phá thêm sau nhiều phiên biến động mạnh gần đây.

hhh.png
Giá bạc trong nước bật tăng mạnh trở lại.

Trái ngược với vàng, thị trường bạc tiếp tục “nóng” lên khi giá liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Bạc thỏi của Phú Quý và DOJI sáng nay được giao dịch quanh mức 83 triệu đồng/kg, tăng khoảng 2 triệu đồng/kg so với hôm qua. Các sản phẩm bạc của Ancarat cũng tăng lên khoảng 81 triệu đồng/kg.

Theo giới phân tích, giá bạc đang được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, việc giá vàng duy trì ở vùng cao cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền tìm đến bạc như một kênh đầu tư thay thế có giá “mềm” hơn.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.137 - 26.367 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #bạc #đầu tư #giá vàng #giá bạc #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe