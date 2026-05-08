Giá vàng 'đứng im', bạc tiếp tục tăng mạnh

TPO - Sáng nay (8/5), thị trường vàng trong nước khá ổn định. Giá vàng miếng SJC tiếp tục giữ ở mốc 167,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc tiếp tục tăng mạnh lên quanh mức 83 triệu đồng/kg, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ giá vàng miếng (giá bán ra) ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể, vàng nhẫn của Phú Quý được giao dịch ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế chỉ biến động nhẹ. Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay tăng lên mức 4.724 USD/ounce, cao hơn khoảng 8 USD/ounce so với sáng qua. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ mạnh để kéo giá vàng trong nước bứt phá thêm sau nhiều phiên biến động mạnh gần đây.

Giá bạc trong nước bật tăng mạnh trở lại.

Trái ngược với vàng, thị trường bạc tiếp tục “nóng” lên khi giá liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Bạc thỏi của Phú Quý và DOJI sáng nay được giao dịch quanh mức 83 triệu đồng/kg, tăng khoảng 2 triệu đồng/kg so với hôm qua. Các sản phẩm bạc của Ancarat cũng tăng lên khoảng 81 triệu đồng/kg.

Theo giới phân tích, giá bạc đang được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, việc giá vàng duy trì ở vùng cao cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền tìm đến bạc như một kênh đầu tư thay thế có giá “mềm” hơn.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.137 - 26.367 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.