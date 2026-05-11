Trịnh Mỹ Anh làm CEO

Trạch Dương

TPO - Tại buổi ra mắt top 50 Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/5 tại TPHCM, ông Phạm Duy Khánh - trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh hoa hậu hay nam vương cần hội tụ nhan sắc, tư duy, đạo đức và khả năng đại diện hình ảnh Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Chiều 10/5 tại TPHCM, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 tổ chức công bố 50 thí sinh bước vào vòng chung kết, đồng thời giới thiệu vương miện, quyền trượng và định hướng phát triển của mùa giải mới.

Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức, cùng nhiều hoa hậu, á hậu như Trịnh Mỹ Anh, Võ Cao Kỳ Duyên, Hà Tâm Như, Bùi Lý Thiên Hương, cùng đông đảo khách mời và giới truyền thông.

Mở đầu chương trình là phần ra mắt top 50 thí sinh nam và nữ của mùa giải năm nay. Các thí sinh được lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn hướng đến hình ảnh đại diện trẻ trung, năng động, có khả năng quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam.

Đạo diễn Phạm Duy Khánh, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh chia sẻ tiêu chí tìm ra hoa hậu, nam vương.

Trong phần giao lưu với báo chí, đạo diễn Phạm Duy Khánh nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn hoa hậu, nam vương không dừng ở nhan sắc. “Đã là hoa hậu, nam vương thì trước tiên phải đẹp. Nhưng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tư tưởng, đạo đức và cách ứng xử. Đây là yếu tố rất quan trọng với người đại diện hình ảnh Việt Nam”, ông nói.

Theo trưởng ban tổ chức, thí sinh muốn tham gia đấu trường quốc tế cần có khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và sự sẵn sàng đồng hành lâu dài với hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa.

Ông cho biết top 50 năm nay xuất hiện nhiều gương mặt mới. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp, thí sinh được đánh giá có lợi thế về sự năng động, khả năng học hỏi nhanh và ngoại ngữ.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay hướng đến mục tiêu tìm kiếm đại diện có thể đồng hành trong hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong và ngoài nước. Các thí sinh nổi bật được cân nhắc tham gia một số đấu trường nhan sắc quốc tế như Miss Earth, Miss Supranational, The Miss Globe hay Mister Global.

Nhan sắc một số hoa hậu, nam vương tại buổi ra mắt

Ban tổ chức cũng công bố Trịnh Mỹ Anh giữ vai trò Giám đốc điều hành bản quyền quốc tế của chuỗi cuộc thi. Trước câu hỏi liên quan đến khả năng tham dự Miss Universe trong tương lai, người đẹp giữ thái độ dè dặt và cho biết sẽ công bố khi có thông tin chính thức.

Liên quan đến tranh luận xoay quanh việc lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế, đặc biệt là trường hợp của Bùi Lý Thiên Hương chưa tham dự Miss Supranational, Phạm Duy Khánh cho rằng việc cử thí sinh đi thi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như định hướng cá nhân, kỹ năng, khả năng ngoại ngữ, mức độ sẵn sàng cũng như điều kiện đồng hành của từng ứng viên.

Trước ý kiến cho rằng cuộc thi thường tổ chức ở địa phương nào thì đại diện địa phương đó có lợi thế đăng quang, ông Phạm Duy Khánh phủ nhận. Ông khẳng định kết quả được quyết định bởi hội đồng giám khảo dựa trên quá trình thể hiện xuyên suốt của thí sinh.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức ngày 23/5 tại Cần Thơ. Hội đồng giám khảo gồm nhiều gương mặt trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang như NSND Lê Khanh, NSND Vương Duy Biên, người mẫu Xuân Lan...

