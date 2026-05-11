Tái hiện chiến công của anh hùng Trần Phương Thế trong ‘Kế hoạch CM12’

Điện ảnh Công an Nhân dân đã bắt đầu khởi quay phim truyền hình dài tập ‘Kế hoạch CM12’, khắc họa chiến công cam go và thầm lặng của lực lượng an ninh trong những năm 1981-1984.

Bộ phim được xây dựng dựa theo nội dung chuyên án có thật của lực lượng công an Việt Nam đấu tranh chống lại bọn gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

“Kế hoạch CM12” được thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 9/1981 - 9/1984), là một chuyên án phản gián tinh vi kết thúc thành công, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Chuyên án CM12 có sự chỉ đạo sâu sát của cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng. Những người giữ vai trò quan trọng, chỉ đạo, chỉ huy Kế hoạch CM12 là các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm, đồng chí Nguyễn Phước Tân (tự Hai Tân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 2, sau là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh).

Một trong những nhân vật chính làm nên thành công của “Kế hoạch CM12” là đồng chí Trần Phương Thế (Hai Thế hay Tám Thậm, khi đó là Trưởng phòng Chống gián điệp, Công an tỉnh Minh Hải, sau là Phó Giám đốc công an tỉnh Cà Mau). Để xâm nhập vào lòng địch, đồng chí Hai Thế đã để râu tóc dài cho khác hẳn hình dáng trước đó, lấy tên mới là Hai Tài. Do râu ria mọc xồm xoàm nên mọi người gọi luôn thành tên "Hai Râu". Đồng chí Hồ Việt Lắm (tự Mười Lắm, khi đó là Phó trưởng Công an huyện Trần Văn Thời; sau là Thiếu tướng - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ), cũng được “đánh” vào lòng địch, tạo được tin tưởng của chúng để có 17 lần trực tiếp đón, đưa 147 tên gián điệp, biệt kích vào trận địa phục sẵn của ta.

Bên cạnh đó còn rất nhiều chiến sĩ công an khác thâm nhập vào tổ chức đầu não của địch trong suốt thời gian dài để hoạt động. Chuyên án kết thúc, chúng ta đã đón bắt tổng cộng 18 chuyến xâm nhập, bắt 189 tên gián điệp, biệt kích trong đó có tên đầu sỏ Mai Văn Hạnh, tịch thu 3.679 khẩu súng các loại, 90 tấn đạn; 1.200kg chất nổ, 14 tấn tiền Việt Nam giả, nhiều điện đài và phương tiện hoạt động phá hoại khác... Với chiến công này, 3 đồng chí, trong đó có Trần Phương Thế, Hồ Việt Lắm cùng 2 tập thể đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong phim truyền hình “Kế hoạch CM12”, vai Hai Tân được tin tưởng giao cho diễn viên Huỳnh Phước An, còn vai Hai Thế (Hai Râu) do diễn viên Ngô Thành Tá đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, diễn viên Linh Trung vào vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng, diễn viên Quốc Tân vai Thứ trưởng Cao Minh Chánh (nguyên mẫu là Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm).

Hai vai phản diện chính là các đối tượng phản động Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh do hai diễn viên Huy Khánh và Dương Hoàng Anh thủ vai. Để vào vai Hai Thế và Lê Quốc Túy, cả hai diễn viên Ngô Thành Tá và Huy Khánh đã để ria mép để có được tạo hình rất giống với nhân vật, được các đạo diễn, chuyên gia đánh giá là “không khác gì nguyên mẫu”.

Huy Khánh (phải) và Hoàng Anh sẽ nhập vai Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh trong phim truyền hình ‘Kế hoạch CM12’. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trần Minh Đăng, Thụy Hòa, Hồ Quang Mẫn, Hoài Bảo, Lâm Thanh Sơn, Giang Lê…

Phim “Kế hoạch CM12” do đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm thực hiện, với 2 đồng đạo diễn là Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Đạo diễn hình ảnh (DOP) cho "Kế hoạch CM12" là Nguyễn Hồng Sơn. Phim có nhiều phân đoạn hành động, chiến đấu gay cấn, sẽ được nhóm Cascadeur Hồ Thiện Hiếu, người đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Người Mỹ trầm lặng", "Dòng máu anh hùng" đảm nhiệm. Thiết kế bối cảnh cho bộ phim là họa sĩ Nguyễn Văn Dũng, và thiết kế phục trang cho các diễn viên là Lê Ngọc Hân, đều là những nghệ sĩ có kinh nghiệm tham gia các bộ phim lịch sử.

Bộ phim đã được khai máy ngày 2/5 vừa qua và bắt đầu triển khai quay những thước phim đầu tiên. Bộ phim sử dụng nhiều bối cảnh lịch sử, như trụ sở Bộ Công an phía Nam, cửa sông Ông Đốc, hòn Đá Bạc (Cà Mau), với lượng lớn vũ khí, đạo cụ theo đúng thực tế những năm 1980.

Các bối cảnh lớn như Trại giam Cây Dừa (tỉnh Cà Mau), trại tị nạn và cảng xuất phát của lực lượng phản động tại Thái Lan, mật khu của lực lượng phản động ở Thái Lan cũng được phục dựng chân thực ngay tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hai Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế (trái) và Hồ Việt Lắm là những nguyên mẫu sống động của Phim truyền hình “Kế hoạch CM12”. Ảnh tư liệu.

Kịch bản phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do đạo diễn Trần Duy Linh và nhà biên kịch Đinh Hoàng Ngọc Khánh chấp bút. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký “CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được NXB CAND tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc hồ hởi đón nhận.

Cảnh quay Thứ trưởng Cao Minh Chánh (nguyên mẫu là Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm) chỉ đạo kế hoạch. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Bộ phim do Ðiện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Theo kế hoạch, quý VI năm nay, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ và được phát sóng phục vụ khán giả trên kênh truyền hình ANTV, các đài địa phương và nền tảng OTT.