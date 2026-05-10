Việt Nam cần làm gì để đăng cai các siêu sự kiện

TPO - Tại Hội nghị cấp cao kết nối ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo đang từng bước khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy sáng tạo.

Chiều 8/5, Hội nghị cấp cao kết nối ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam 2026 với chủ đề Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hoá và kinh tế thể thao diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Sự kiện góp phần kiến tạo chuỗi giá trị khép kín cho chu kỳ phát triển mới của nền công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn mang tính bước ngoặt, đưa ngành công nghiệp trải nghiệm Việt Nam từ giai đoạn phục hồi sang quỹ đạo tăng trưởng bứt phá. Chỉ riêng thị trường quảng cáo trong năm 2025 đạt quy mô khoảng 3,5 tỷ USD, dự báo tăng 12%/năm giai đoạn 2025-2031.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt các không gian tổ chức đạt chuẩn quốc tế và bộ tiêu chuẩn vận hành toàn cầu đang là lực cản khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội đăng cai các siêu sự kiện. Có đạo diễn nói từng phải từ chối sự kiện lớn của quốc tế vì không có đủ phòng hội nghị cho khoảng 10.000 người. Đây chính là bối cảnh dẫn đến sự ra đời của hội nghị.

Chủ động để sớm đăng cai siêu sự kiện

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh những nỗ lực và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam. Từ điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, đến du lịch văn hóa, ở đâu cũng có dấu ấn đổi mới sáng tạo, tinh thần dấn thân và năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt.

Người đứng đầu ngành văn hóa bày tỏ tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động và điểm đến của các sự kiện, triển lãm quy mô khu vực châu Á.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định cơ chế chính sách là điều kiện quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là tầm nhìn, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên của chính doanh nghiệp.

Để những chủ trương, chính sách lớn thực sự đi vào cuộc sống, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu một số nhiệm vụ cần được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trong thời gian tới.

Một là, phải kiến tạo được những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, bản sắc Việt Nam và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Hai là, phải chủ động chuẩn bị, thu hút và nâng cao năng lực đăng cai tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế lớn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, phải rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Nghị quyết số 28 của Quốc hội đã mở đường, nhưng hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào tốc độ thể chế hóa và năng lực tổ chức thực hiện.

"Cơ chế chính sách là điều kiện quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là tầm nhìn, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên của chính doanh nghiệp", Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Khán giả quốc tế tìm kiếm gì ở Việt Nam?

Dẫn dắt phần tọa đàm, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho rằng bản sắc văn hóa chính là chìa khóa để Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ giải trí quốc tế. Theo Cục trưởng, những show diễn quy mô lớn thời gian qua không còn đơn thuần mang tính giải trí mà đang góp phần xây dựng thương hiệu cho từng địa phương, tổ chức và dần trở thành biểu tượng văn hóa mới.

"Sự phát triển mạnh mẽ của các concert, đại nhạc hội hay chương trình nghệ thuật trong năm 2025-2026 cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa của công chúng ngày càng lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam vươn tầm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa", NSND Xuân Bắc nhận định và đặt vấn đề sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới. Điều quan trọng là khai thác, chứng minh năng lực bằng các sản phẩm cụ thể.

Theo NSND Xuân Bắc, khán giả quốc tế đến Việt Nam để tìm kiếm những giá trị chỉ Việt Nam mới có. Khách quốc tế cần những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật và mang đậm bản sắc Việt Nam.

Cùng quan điểm khi đề cập các sự kiện đại nhạc hội, concert trong năm qua, đạo diễn Hoàng Công Cường cho rằng thách thức lớn hiện nay là dung hòa giữa tính hiện đại và bản sắc riêng trong các show diễn. Các chương trình như Chị đẹp đạp gió đều đặt ra bài toán làm sao để nghệ sĩ Việt vẫn giữ được tinh thần văn hóa dân tộc khi đứng cạnh các tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Việt Nam còn cần đầu tư mạnh vào hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái trải nghiệm để nâng tầm ngành công nghiệp biểu diễn.

Cần hệ sinh thái toàn diện

Trước bài toán lĩnh vực sự kiện, triển lãm và quảng cáo phải tự tin chinh phục thị trường khu vực và quốc tế, bà Phạm Thái Hà - Giám đốc điều hành VEC - phân tích các trường hợp thành công toàn cầu cho thấy sức mạnh của việc kết nối các sự kiện quy mô lớn vào hệ sinh thái kinh tế.

Cụ thể, 6 đêm diễn Eras Tour của Taylor Swift ở Singapore mang về hơn 300 triệu USD, định vị quốc đảo sư tử thành điểm đến kết nối toàn khu vực. Hay BTS đưa dân ca Hàn Quốc (Arirang) vào âm nhạc hiện đại, biến di sản truyền thống thành sản phẩm đại chúng toàn cầu. Soi chiếu thị trường trong nước, bà Hà cho rằng Việt Nam rất cần một hệ sinh thái vận hành toàn diện.

Ở góc độ đầu tư, nâng cao chất lượng, đạo diễn Việt Thanh lại cho rằng hiện nay Việt Nam có xu hướng sử dụng nhiều công nghệ trên sân khấu, làm được nhiều điều tốt. Người làm nghệ thuật vẫn đau đáu ở từng chương trình, thậm chí đôi khi bối rối không biết liệu concert đó có tiệm cận với thế giới không.

Tuy nhiên, nữ đạo diễn cũng nêu quan điểm sau tất cả yếu tố công nghệ, giá trị cốt lõi vẫn là cảm xúc. Tự tin Việt Nam có sản phẩm xuất khẩu được song đạo diễn Việt Thanh cho rằng tất cả đang chỉ là những ngọn lửa riêng lẻ để thắp lên công nghiệp văn hóa. Những ngọn lửa ấy chưa được kết nối để trở thành ngọn đuốc lớn.

Với nhiều ý kiến tâm huyết, hội nghị kết nối ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam 2026 vượt lên trên khuôn khổ của một diễn đàn định hướng để trở thành bản lề chiến lược, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm của nền kinh tế trải nghiệm quốc gia.