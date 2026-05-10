Văn hóa

Xem biểu diễn múa rối nước ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Nguyễn Hoàn

TPO - Khoảng 3.000 nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng tham gia Liên hoan múa rối Hải Phòng lần thứ IV, mang đến trải nghiệm không gian văn hóa, nghệ thuật truyền thống, đặc biệt những màn múa rối nước thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Tối 9/5, Sở VHTT&DL Hải Phòng tổ chức khai mạc Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026, sự kiện văn hóa nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Hải Phòng.

Liên hoan không chỉ là món quà tinh thần độc đáo dành cho người dân và du khách mà còn thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, tạo không gian kết nối chuyên môn giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và các đơn vị múa rối.

Hải Phòng cũng thông qua liên hoan để quảng bá văn hóa đặc trưng của địa phương đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Các đoàn nghệ thuật biểu diễn múa rối nước tại sân khấu Thủy Đình, TP Hải Phòng.

Năm nay, đánh dấu bước chuyển quan trọng, không chỉ đưa nghệ thuật truyền thống trở thành một phần của đời sống công chúng, mà còn là năm khởi đầu triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa. Đây cũng là giai đoạn quan trọng trong xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật múa rối nước, đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Liên hoan năm nay còn góp phần đặt nền móng cho lộ trình xây dựng thành phố âm nhạc, đưa nghệ thuật trở thành trụ cột văn hóa - kinh tế bền vững của Hải Phòng.

Liên hoan múa rối Hải Phòng năm 2026 thu hút hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân và quần chúng nhân dân tham gia diễu hành, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu.

Có nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng các vùng miền như nhà hát múa rối Việt Nam, nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng, nhà hát múa rối Thăng Long - Hà Nội, đoàn rối Phương Nam - Trung tâm nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, nhà hát chèo Xứ Đông… cùng đông đảo các đoàn nghệ thuật, khối thanh thiếu nhi, quốc tế tham gia.

Nhiều vị khách quốc tế hào tại buổi khai mạc Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV.

Liên hoan múa rối diễn ra trong 5 ngày (8/5-12/5), tại quảng trường nhà hát Hải Phòng, trung tâm điện ảnh và triển lãm và nhà hát Sông Cấm với chuỗi chương trình biểu diễn phong phú.

Điểm nhấn nổi bật là sân khấu Thủy Đình ngoài trời biểu diễn nghệ thuật múa rối nước Việt Nam, loại hình sân khấu dân gian độc đáo. Thông qua các tiết mục trò cổ, khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được chạm vào những giá trị văn hóa lâu đời từ tiếng cười dân gian mộc mạc, hình ảnh lao động đời thường, đến những triết lý nhân sinh sâu sắc được truyền tải qua từng tích trò.

Trong buổi khai mạc, hàng nghìn người dân và du khách tham gia xem, cổ vũ 22 đoàn nghệ thuật đến từ Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng diễu hành đường phố và biểu diễn nghệ thuật.

#Hải Phòng #múa rối nước #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ #biểu diễn nghệ thuật #nghệ thuật múa rối nước

