Văn hóa 'giành trả tiền'

TPO - Giữa nhịp sống hối hả, chúng ta thường quen với việc bước vào quán, ăn xong, trả tiền rồi rời đi như một lẽ đương nhiên. Nhưng một lần nào đó, lời báo từ chủ quán "có người đã tính tiền cho bạn" lại khiến ta chững lại.

Chút bối rối ở thị trấn nhỏ

Tôi vốn quen với kiểu ăn hàng quán ở thành phố, nơi mọi thứ diễn ra riêng tư và chóng vánh. Ở đó, xung quanh hầu hết là người xa lạ, hoặc nếu tình cờ có là người quen thì cũng "việc ai nấy làm", chẳng mấy khi phải bận tâm hay đặt nặng những câu chuyện xã giao thường tình.

Thế nhưng, từ ngày chuyển về một thị trấn nhỏ ven biển, sự "cách biệt" tự nhiên ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Ở đó, không hiếm lần khi tôi đứng dậy tính tiền, người bán lại cười xòa: "Có người trả rồi". Cảm giác đầu tiên là bối rối, sau đó là một niềm vui nhỏ nhoi khi nhận ra mình đang được ai đó để tâm tới. Nhưng đi kèm luôn là chút áy náy, giống như đột nhiên được ai đó dúi vào tay một món quà mà ta chưa biết nên đặt vào đâu cho phải.

Sau bữa ăn, chuyện "giành trả tiền" đôi khi trở thành một "cuộc chiến". Ảnh minh họa.

Sau những lần như vậy, tôi dần hình thành một thói quen mới. Mỗi khi bước vào quán, thay vì chỉ tìm ngay cho mình một chỗ ngồi ưng ý, tôi bắt đầu đưa mắt nhìn quanh để xem có người quen nào không. Nếu xung quanh toàn người lạ, tôi mới an tâm gọi món. Còn nếu bắt gặp người quen, chúng tôi sẽ chào nhau vài câu xã giao. Đặc biệt, nếu đó là người từng "mời" mình trước đây, tôi thường có xu hướng ăn vội hơn một chút để kịp đứng dậy thanh toán lại cho họ, như một sự đáp lễ kín đáo và cũng để lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Ở thị trấn này, chuyện "giành trả tiền" đôi khi trở thành một "cuộc chiến", cũng vui nhưng không ít áp lực. Có lúc hai người cùng đứng trước quầy, mỗi người một tờ tiền đẩy qua đẩy lại khiến chủ quán cũng lúng túng. Có người không giành được phần trả, còn buông một câu nửa đùa nửa thật: "Lấy tiền của anh đó là lần sau tui không ghé nữa đâu!".

Có lẽ với nhiều người, chuyện mời nhau một bữa ăn vốn dĩ là lẽ thường tình, chẳng có gì để phải quan trọng hóa vấn đề. Thế nhưng, đằng sau sự vồn vã ấy đôi khi lại là những khoảng ngại ngùng rất thật.

Một bữa ăn được trả giúp đôi khi lại kéo theo cảm giác “mắc nợ” vô hình, có người còn ngại ghé quán quen để tránh những tình huống khó xử. Ảnh minh họa.

Trong một thị trấn nhỏ, nơi quán xá và người đi ăn chỉ chừng ấy, quay đi ngoảnh lại là gặp người quen, một bữa ăn được trả giúp vô tình kéo theo những nỗi "canh cánh" vô hình về việc lần sau phải trả lại, phải nhanh tay hơn, phải để ý nhiều hơn. Thậm chí, có người chọn cách hạn chế đến quán quen chỉ để tránh rơi vào những tình huống khó xử tương tự. Một cử chỉ vốn dĩ rất đáng quý, nhưng nếu thiếu đi sự tinh tế trong cách trao gửi, đôi khi lại khiến người nhận cảm thấy bận lòng.

Điển hình như chị T. ở đầu ngõ nhà tôi. Là một cán bộ xã tận tâm, số lần chị thuận tay giúp người dân việc này việc kia nhiều không đếm xuể. Người quý mến chị cũng vì thế mà rất đông, thành thử mỗi khi chị đi ăn tiệm, người ta lại tranh nhau tính tiền giùm. Chị ngại đến mức chẳng còn muốn đi ăn ngoài nữa. Sự ngại ấy đến từ tâm thế của một người làm việc tốt vì trách nhiệm và sự tử tế chứ không phải để mong được đền đáp bằng những bữa ăn. Nếu phản ứng gay gắt thì vừa tội chủ quán, lại vừa phụ sự nhiệt tình của người mời, nhưng nếu cứ nhận mãi, lòng chị lại chẳng thấy thảnh thơi.

Nhiều người cho rằng "trả tiền giùm" là nếp nghĩ của những thế hệ đi trước, khi tình nghĩa được bồi đắp bằng sự qua lại, gắn kết. Trong khi đó, người trẻ ngày nay lại ưa chuộng sự rạch ròi, phần của ai người nấy trả, hai bên đều cảm thấy thoải mái và không tạo ra bất kỳ áp lực vô hình nào. Tôi thấy điều đó hoàn toàn có lý. Ngay cả bản thân tôi, với bạn bè hay các mối quan hệ xã giao, cũng thích sự rõ ràng như thế. Gặp được nhau đã là quý, đâu cần thêm một lý do để ràng buộc hay phải khiến lòng mình thêm nặng nợ.

Thực ra, chẳng có cách cư xử nào là đúng hơn hay sai hơn. Chỉ là mỗi thế hệ đều có cách riêng để giữ gìn những mối quan hệ quanh mình. Nếu thế hệ trước chọn trao đi sự ấm áp không lời qua những bữa ăn tính tiền giùm, thì thế hệ trẻ lại chọn trao nhau sự tôn trọng thông qua sự tự do, không ràng buộc.

Thế nhưng, vẫn có một kiểu ứng xử rất riêng âm thầm tồn tại trong đời sống người Việt, một kiểu quan tâm kín đáo mà tôi tạm đặt tên là “thanh toán âm thầm”. Không hẹn trước, không ngồi chung bàn, đôi khi cũng chẳng phải vì lễ nghĩa hay để gây ấn tượng với ai. Chỉ đơn giản là tình cờ nhìn thấy một người quen - thân - mến ở bàn bên, rồi lặng lẽ ra quầy dặn nhỏ: “Bàn đó để tui gửi”. Để rồi khi người kia đứng dậy, họ mới ngỡ ngàng biết rằng bữa ăn đã có người trả. Cái khoảnh khắc bất ngờ ngắn ngủi ấy chính là điều mà người thanh toán muốn trao đi. Không cần được nhắc tên, không chờ một lời cảm ơn, chỉ là một chút tình ấm áp được gửi lại giữa một ngày bình thường.

Sự quan tâm hay lòng hàm ơn đều là những điều đáng quý, nhưng cần dừng ở mức vừa đủ. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà đây là hành động không hề dễ thực hiện. Bởi không phải mối quan hệ nào cũng đủ gần để sự quan tâm không trở thành một sự xâm phạm không gian riêng. Không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng đón nhận một bất ngờ mà không thấy mình đang mang nợ. Và không phải khoản tiền nào cũng đủ nhỏ để chỉ còn lại cảm giác dễ chịu đơn thuần.

Có lẽ, cái khó không nằm ở chỗ số tiền là bao nhiêu, mà nằm ở việc chúng ta hiểu nhau đến mức nào. Hiểu đủ sâu để biết khi nào một bữa ăn được tính tiền giùm sẽ trở thành món quà tinh thần quý giá, và khi nào nó lại vô tình trở thành một gánh nặng tâm lý cho người nhận.

Rồi tôi quay về thành phố, hòa mình vào dòng chảy hối hả như trước. Những bữa ăn lại trở về với sự riêng tư và có phần cách biệt vốn có. Đã vắng bóng những lần ngỡ ngàng vì ai đó đã thanh toán giùm, cũng chẳng còn những “cuộc chiến” giành trả tiền đầy lúng túng. Thế nhưng lạ là, tôi vẫn giữ thói quen cũ. Mỗi lần bước vào quán, tôi vẫn vô thức đưa mắt nhìn quanh trước khi gọi món, như thể đang tìm lại một điều gì đó đã từng rất gần. Và đôi khi, trong một buổi chiều tình cờ, tôi lại lặng lẽ trả tiền cho một người quen rồi rời đi. Không để họ biết, không đợi cảm ơn. Đó có thể là một chút thương mến gửi lại, hoặc thay cho lời cảm ơn chưa kịp nói thành câu.

Giữa thành phố đông đúc, hành động ấy có lẽ chỉ như một chiếc lá khô khẽ chạm mặt hồ, gợn lên chút lăn tăn rồi tan biến ngay vào mặt nước phẳng lặng. Nhưng với tôi, nó mang theo cả một miền ký ức, nơi có gió biển, có những quán ăn thân thuộc, và có cảm giác ấm áp khi nhận ra từng có ai đó, dù chẳng nói một lời, vẫn lặng lẽ dành sự quan tâm đến mình. Nó giúp tôi nuôi dưỡng một niềm tin rằng ngay cả trong nhịp sống vội vã này, vẫn luôn tồn tại những điều nhỏ bé như vậy nối con người với nhau.

Sau cùng, sự quan tâm hay lòng hàm ơn đều là những điều đáng quý, chỉ cần tất cả dừng lại ở mức vừa đủ. Đủ để thấy ấm lòng, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không biến thành một món "nợ" tâm lý. Đẹp nhất, có lẽ vẫn là khi mọi chuyện xảy ra như một sự tình cờ.