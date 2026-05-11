Dấu mốc quan trọng tại công trình cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn

TPO - Chiều 11/5, lãnh đạo TPHCM đã thị sát công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến công tác đổ mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính TC2 - cột mốc quan trọng đánh dấu dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm.

Video: Lãnh đạo UBND TPHCM thị sát công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Tại công trường, ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TPHCM và ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã trực tiếp theo dõi công tác đổ bê tông bệ trụ cầu chính.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - đơn vị được nhà đầu tư giao quản lý dự án, đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng kết cấu, độ an toàn cũng như tiến độ tổng thể của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - cho biết toàn bộ công trình gồm cầu chính và cầu dẫn có tổng chiều dài khoảng 720m, trong đó nhịp chính dài 187m. Đến nay, phần cầu dẫn đã đạt khoảng 90% khối lượng thi công. Đối với cầu chính, gói thầu gia công kết cấu thép đạt khoảng 60%. Trên công trường, nhà thầu Đạt Phương đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2.

Đoàn công tác kiểm tra công trường và chứng kiến công tác đổ mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính.

Chiều 11/5, dự án bắt đầu đổ bê tông bệ trụ TC2 - hạng mục được đơn vị quản lý đánh giá là có quy mô lớn so với nhiều công trình cầu vượt sông gần đây. “Riêng bệ trụ, khối lượng bê tông lên tới hơn 5.600m³”, ông Thi thông tin.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đổ bê tông, hai trụ chính TC1 và TC2 sẽ hoàn thiện trong tháng 6/2026. Đầu tháng 8, phần cầu thép sẽ được lai dắt từ Vũng Tàu về TPHCM để lắp đặt.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM và các đơn vị liên quan triển khai phương án lai dắt, lắp dựng kết cấu thép, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tình hình triển khai dự án với đoàn công tác. Ảnh: Hữu Huy

Đại diện Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính cho biết, toàn bộ cọc khoan nhồi D1500 tại hai bờ thuộc phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn tất.

Trong đó, trụ chính phía bờ phường An Khánh có diện tích gần 1.892m², phần móng sử dụng khoảng 650 tấn thép. Hạng mục bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m, cao 3m. Khối lượng bê tông hơn 5.600m³ được thi công liên tục, yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định cho kết cấu công trình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ông Bùi Xuân Cường trao quà các công nhân thi công dự án.

Phát biểu tại buổi thị sát, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là thời điểm đặc biệt quan trọng của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn - một công trình mang tính biểu tượng tại khu vực trung tâm TPHCM.

Theo ông Cường, dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa khi công ty NutiFood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

“Sau lễ khởi công dịp 30/4/2025, công trình đã trải qua 12 tháng thi công khẩn trương và đến nay đã đảm bảo các mốc tiến độ chính”, ông Cường nói, đồng thời ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công và đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Một góc công trường thi công dự án vào chiều 11/5. Ảnh: Hữu Huy

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc – văn hóa mới của TPHCM, đồng thời mở ra thêm không gian công cộng hiện đại cho người dân vui chơi, tản bộ và ngắm cảnh ven sông.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 720m, mặt cầu rộng từ 6-11m, kết cấu vòm treo dây văng. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m nhằm đảm bảo giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

*Một số hình ảnh về dự án trong chiều 11/5:

Theo nhà đầu tư, hiện nay, các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạng mục cầu chính cũng bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với nhiều phần việc triển khai đồng bộ như: kết cấu mố trụ bê tông, kết cấu vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước - thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. (Hình ảnh phối cảnh dự án)

Phần đường dẫn cầu ở phía bờ phường Sài Gòn.

Trụ chính cầu chính TC2 phía bờ phường An Khánh có diện tích gần 1.892m², phần móng sử dụng khoảng 650 tấn thép.



Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8/2026 để tiến hành lắp dựng chính thức. Đây là hạng mục đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công.

Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Công trình dự kiến hoàn thành và khai thác vào dịp kỷ niệm ngày 2/9 năm nay.

