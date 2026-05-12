Xã hội

CLIP: Choáng ngợp cảnh hàng ngàn cánh cò trắng bay rợp trời

Trương Định

TPO - Chiều về, mặt nước đầm Thị Nại ở tỉnh Gia Lai loang ánh hoàng hôn. Từng đàn cò trắng từ nhiều hướng chao liệng rồi sà xuống những tán rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng đầm phá mênh mang...

Hàng ngàn cánh cò trắng bay rợp trời Cồn Chim. Clip: Trương Định.
Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, nằm giữa đầm Thị Nại﻿ thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, nơi đây không chỉ đóng vai trò như “lá phổi xanh”, mà còn là môi trường sống trong lành của các loài thủy sản, các loài chim bản địa và loài chim di trú theo mùa.
Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi theo chân anh Trần Đức Duy (xóm Cồn Chim﻿, xã Tuy Phước Đông) - người từng nhiều năm công tác trong ngành thủy sản, nay vẫn ngày ngày gắn bó với cánh rừng và say mê tìm hiểu các loài động vật hoang dã.
Con nước chiều chảy chậm. Hai bên là những mảng rừng xanh rì hàng chục năm tuổi. Tiếng mái chèo khua nhẹ giữa mặt nước phẳng lặng, thi thoảng vang lên tiếng chim gọi bầy vọng từ xa. Ảnh: Trương Định.
“Thời điểm đẹp nhất ở Cồn Chim là lúc bình minh và chiều xuống, khi chim bắt đầu bay về trú ngụ”, anh Duy nói rồi hướng tay về phía cánh rừng phía trước. Từ xa, từng đàn cò trắng xuất hiện như những dải mây chuyển động. Ảnh: Trương Định.
Chúng chao liệng rồi đáp xuống những cánh rừng ngập mặn ở khu sinh thái Cồn Chim tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa đầm Thị Nại. Ảnh: Trương Định.
Những cánh cò trắng bay về Cồn Chim trú ngụ. Ảnh: Trương Định.
Cò trắng trú ngụ ở rừng ngập mặn Cồn Chim. Ảnh: Trương Định.
Vừa qua, hình ảnh đàn chim có hình dáng giống cò nhạn quý hiếm﻿ cũng được ghi nhận tại Cồn Chim. Sự xuất hiện của đàn chim “lạ” khiến nhiều người yêu thiên nhiên thích thú, bởi điều đó cho thấy hệ sinh thái ở Cồn Chim vẫn còn giữ được sự đa dạng.
Không chỉ là vùng sinh thái đặc trưng, đầm Thị Nại còn là nơi bao thế hệ người dân ven đầm gắn bó mưu sinh bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, tạo nên nhịp sống bình dị giữa vùng sông nước mênh mang.
Sau bão Kalmaegi (bão số 13) cuối năm 2025, nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Cồn Chim cũng bị gãy đổ thiệt hại nghiêm trọng. Song, theo thời gian, khu rừng đang dần được hồi sinh. Ảnh: Trương Định.
Trương Định
#Cồn Chim #cò trắng #rừng ngập mặn #đầm Thị Nại #đa dạng hệ sinh thái #chim lạ #Gia Lai

