Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lạng Sơn khai trừ 4 trường hợp ra khỏi Đảng

Quốc Nam

TPO - Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố 4 đối tượng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi thẩm định dự án VietGap của Hợp tác xã Phượng Hoàng, gây thất thoát ngân sách, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các cá nhân nêu trên theo quy định.

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Đặng Tự, đảng viên Chi bộ thôn Thuần Như 1, thuộc Đảng bộ xã Bình Gia. Ông Tự từng giữ chức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia giai đoạn từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với vai trò Tổ trưởng Tổ thẩm định Dự án trồng cây ăn quả xen canh theo tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã Phượng Hoàng tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia năm 2019, ông Tự đã thiếu kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các thành viên tổ thẩm định thực hiện nhiệm vụ. Việc thẩm định dự án không đúng quy định dẫn tới hồ sơ sai phạm vẫn được trình UBND huyện Bình Gia phê duyệt.

anh-tra-1778484460069723244110.jpg
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức họp để khai trừ khỏi Đảng 4 đảng viên sai phạm. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Ông Hoàng Đặng Tự còn ký biên bản thẩm định không đúng quy định, làm căn cứ để UBND huyện Bình Gia ban hành quyết định phê duyệt dự án sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 900 triệu đồng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng ban hành quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Ngô Thị Trang và bà Lâm Thị Linh.

Bà Ngô Thị Trang hiện là đảng viên Chi bộ UBND xã Bình Gia, công chức Phòng Kinh tế xã Bình Gia. Trước đó, bà từng là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hoàng Văn Thụ, đồng thời được trưng tập làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2022.

Bà Lâm Thị Linh là đảng viên Chi bộ UBND xã Quý Hòa, nguyên công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia giai đoạn từ tháng 9-2013 đến tháng 3/2025.

Trong quá trình tham mưu thẩm định hồ sơ dự án, hai bà đã thiếu trách nhiệm. Dù phát hiện hồ sơ chưa đúng quy định nhưng không báo cáo Tổ trưởng Tổ thẩm định để yêu cầu UBND xã Hoa Thám thực hiện lại quy trình. Thay vào đó, hai người vẫn trình ký biên bản thẩm định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia để trình UBND huyện phê duyệt dự án.

Trước đó, Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng ban hành Quyết định số 361-QĐ/TU khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đào Thế Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật.

Ông Đông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, đồng thời giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia từ tháng 8/2015 đến tháng 11/2023.

Với vai trò người đứng đầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ông Đông không thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Dự án trồng cây ăn quả xen canh theo tiêu chuẩn VietGap của Hợp tác xã Phượng Hoàng tại xã Hoa Thám.

Ngoài ra, ông còn thiếu kiểm tra, giám sát và đôn đốc cán bộ trong quá trình thẩm định cũng như triển khai dự án, dẫn tới việc phê duyệt và thực hiện dự án sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 900 triệu đồng.

Hiện tại cả 4 người trên đều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quốc Nam
#Lạng Sơn #sai phạm #đảng viên #dự án VietGap #kỷ luật #thiệt hại #Ủy ban kiểm tra #Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lạng Sơn #tỉnh Lạng Sơn #Công an Lạng Sơn #khởi tố #khai trừ khỏi Đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe