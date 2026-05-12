Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay (12/5), vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, đồng bằng ít mưa. Ngày mai, miền Bắc có nắng nóng cục bộ. Trong các ngày 14-16/5, khu vực này có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 16/5, trời chuyển mưa dông, nắng nóng chấm dứt.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Hà Nội trời nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc có nắng nóng 34-35 độ. Từ ngày 14-16/5, miền Bắc nắng nóng 35-37 độ. Từ đêm 16/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ 17/5, trời chuyển mát.

Miền Bắc sẽ có nắng nóng kéo dài trong tuần này. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày 13-16/5, Thanh Hoá đến Phú Yên cũ có nắng nóng diện rộng 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Thanh Hoá đến Huế có nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Tây Nguyên trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ trời nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Nam Bộ đến 16/5. Chiều tối các ngày từ 16-21/5, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.