Cán bộ Mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

TPO - Mỗi cán bộ Mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, không chỉ tuyên truyền mà phải lắng nghe, chia sẻ, đối thoại, đồng hành cùng người dân trong giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống.

Chiều 11/5, tại trung tâm thảo luận số 5, đại biểu Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu thảo luận về “Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bà Bùi Huyền Mai – Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chủ trì.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ động gần dân, sát dân

Trung tâm thảo luận số 5 ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất. Trong ảnh: Mục sư Nguyễn Thế Hiển, đại biểu đoàn TPHCM phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Lê Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, cán bộ cần đáp ứng tiêu chí “ba gần, ba biết, ba dám”. Cụ thể, gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn; biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân. Đồng thời, tăng cường các tổ chức, các diễn đàn, giao lưu hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, khu vực để học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả.

“Chúng ta không nên ngồi chờ chương trình từ cấp trên rót xuống mới làm, mà phải chủ động gặp dân, bàn bạc cùng nhân dân để tháo gỡ khó khăn. Thay vì chỉ họp hành hành chính tại tổ dân phố, cán bộ Mặt trận nên tham gia nhiều diễn đàn đa dạng để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa truyền bá chính sách đến bà con một cách tự nhiên nhất”, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam bày tỏ, trình độ dân trí ngày càng cao, đòi hỏi trình độ nghiệp vụ của cán bộ Mặt trận cũng phải được nâng tầm tương xứng.

Cán bộ cần sự tận tâm, trung thực nhưng cũng phải có kỹ năng truyền thông để dân thông, dân hiểu.

Ông Huân đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng “dân vận khéo” và tinh thần phục vụ cho cán bộ chuyên trách; đồng thời, phương thức hoạt động của Mặt trận cần linh hoạt.

Đại biểu tại trung tâm thảo luận số 5. Ảnh: Xuân Tùng

Tập hợp sức mạnh trí tuệ, điều phối liên kết

PGS.TS Võ Sĩ Tuấn – Nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học (đại biểu đoàn Khánh Hoà) đề xuất trong chương trình hành động, Mặt trận đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế đất nước, trong đó có kinh tế biển.

Theo ông Tuấn, Mặt trận có lợi thế đặc biệt khi quy tụ được các hiệp hội khoa học, các tổ chức nghề nghiệp và các doanh nghiệp lớn, do đó hoàn toàn có thể làm cầu nối liên kết nhà khoa học cung cấp giải pháp – doanh nghiệp đầu tư vốn, công nghệ – ngư dân thực hiện sản xuất. Ông Tuấn cũng cho rằng, cán bộ Mặt trận không nhất thiết phải biết hết về kỹ thuật, nhưng phải biết dùng chuyên gia; vai trò của cán bộ là tập hợp sức mạnh trí tuệ và điều phối các mối liên kết.

PGS.TS Võ Sĩ Tuấn phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Từ thực tiễn cơ sở, ông Mai Văn Xuân - Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hoá) chia sẻ, chuyển đổi số không chỉ góp phần tăng tốc độ xử lý công việc và văn bản, tính minh bạch và chuyên nghiệp, mà còn hiệu quả trong công tác vận động xã hội. Mô hình "Gắn mã QR để lắng nghe ý kiến nhân dân”, thông tin của người dân được chuyển đến cấp ủy, chính quyền nhanh chóng, kịp thời và đa chiều hơn.

Trong thời qua, thông qua kết nối số với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, MTTQ phường đã kêu gọi được 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt, góp phần quan trọng vào công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Xuân đề xuất, Mặt trận chú trọng đào tạo kỹ năng đội ngũ cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng đồng bộ để bảo đảm dòng chảy thông tin được xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

Ông Mai Văn Xuân phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, anh Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, đa dạng từ các đại biểu là nhà khoa học, doanh nhân, nhân sĩ trí thức và đại diện các tôn giáo. Các ý kiến, đề xuất đã tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu.

