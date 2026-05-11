Tử vong sau hai cuộc nhậu liên tiếp

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Sau hai cuộc rượu liên tiếp, một cuộc từ sáng đến trưa, ông T. bất ngờ ngã ra sàn nhà rồi tử vong sau đó.

Ngày 11/5, Công an xã Chợ Gạo (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

z7815137517884-ea9d54fb378b4cfdbf2639483798523d-653.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 10/5, ông Nguyễn Văn T. (SN 1978, ngụ xã Chợ Gạo) đến nhà anh Võ Hoàng Thái (SN 1990, cùng địa phương) để uống rượu. Sau cuộc nhậu, ông T. ngủ lại tại nhà anh Thái.

Đến khoảng 7h sáng ngày 11/5, cả hai tiếp tục bày cuộc nhậu mới, lúc sau có thêm anh Nguyễn Hồng An Khương và Huỳnh Văn Tâm (cùng SN 1986) đến tham gia.

Đến khoảng 10h, sau khi uống liên tiếp từ 3 - 4 ly rượu, ông T. bất ngờ ngã ngửa ra sau. Thấy bạn nhậu có biểu hiện say xỉn, anh Thái cùng những người còn lại đã đỡ ông T. lên ván ngựa gần đó để nghỉ ngơi. Sau khi nằm nghỉ, ông T. còn dùng điện thoại di động để mở nhạc nghe.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h30 cùng ngày, anh Thái kiểm tra thì phát hiện ông T. đã nằm bất động, tử vong từ lúc nào không hay.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo đã có mặt tại hiện trường và thu thập thông tin ban đầu và phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra.

