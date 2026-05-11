Điện Biên thu hút đầu tư bằng cách rút ngắn 70% thời gian làm thủ tục

TPO - Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và nguồn lực; sớm cụ thể hóa các quyết định, cam kết đầu tư thành các dự án triển khai thực tế...

Ngày 11/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và hơn 1.200 đại biểu là đại diện các cơ quan ngoại giao của Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và logistics.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cho biết, giai đoạn 2025-2030, tỉnh xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, tỉnh đang triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn khoảng 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; công nghiệp - xây dựng; du lịch và thương mại...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu, doanh nghiệp đã trình bày tham luận, bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực Điện Biên đang ưu tiên thu hút đầu tư. Đối với lĩnh vực du lịch văn hóa, lịch sử và phát triển đô thị, đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cho rằng, tiềm năng du lịch của Điện Biên lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng với giá trị và lợi thế sẵn có.

Một số dự án trọng điểm đã được động thổ, triển khai như tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ của Tập đoàn Sun Group; khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ của Tập đoàn Vingroup, cho thấy sự cam kết đồng hành của doanh nghiệp trong khai thác các thế mạnh của tỉnh.

Tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá việc Điện Biên xác định mắc ca là một trong những cây trồng chủ lực phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh, chế biến sâu và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Đáng chú ý, Tập đoàn FPT đề xuất ứng dụng công nghệ UAV, drone và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản tại khu vực địa hình dốc nhằm giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả canh tác. Doanh nghiệp cho rằng, phát triển kinh tế tầm thấp (hệ sinh thái kinh tế trong không gian dưới 1.000 hoặc lên đến 5.000 m) tại Điện Biên là hướng đi phù hợp, hướng tới xây dựng địa phương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực UAV của cả nước.

Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng, bên cạnh lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử, Điện Biên cần sớm tháo gỡ các “nút thắt” về hạ tầng giao thông, hệ thống truyền tải điện, cơ chế đất đai và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thu hút và triển khai các dự án quy mô lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, thu hút đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Điện Biên. Theo Phó Thủ tướng, địa phương cần tập trung phát triển trên 3 trụ cột chính gồm du lịch, nông nghiệp và công nghiệp - năng lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng thời lưu ý 4 nội dung trọng tâm: cải cách hành chính phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo; các ban, bộ, ngành Trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, chủ động phối hợp tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và nguồn lực; các nội dung đã ký kết, cam kết tại hội nghị phải sớm được cụ thể hóa thành dự án thực tế; tỉnh Điện Biên cần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, thực chất; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ giải ngân và thi công; trong đó các dự án du lịch, nông nghiệp cần phát triển trên cơ sở tôn trọng thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và môi trường nguyên sơ - những giá trị tạo nên sức hấp dẫn riêng của Điện Biên.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội nghị.

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vingroup, BRG, TH, Dabaco, Kita Group, CT Group, Mường Thanh, ROX Group, Hanoitourist, Doveco, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).