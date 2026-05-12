Nga công bố vũ khí mới, tầm bắn lên tới 1.000 km

Quỳnh Như

TPO - Nga lần đầu công khai tên lửa hành trình Geran-5 - một loại vũ khí mới với tầm bắn khoảng 1.000 km, tốc độ cao nhờ động cơ phản lực và đã được triển khai trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trước khi xuất hiện chính thức.

Nga đã lần đầu công khai tên lửa hành trình lai Geran-5 (Drone missile - sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái) cùng bệ phóng chuyên dụng dài khoảng 80 mét dành cho hệ thống này. Vũ khí mới được giới thiệu thông qua đoạn phim trình chiếu trong chương trình phát sóng lễ duyệt binh hôm 9/5.

Các đoạn video được cho là ghi hình tại một bãi phóng ở vùng Oryol cho thấy nhiều vụ phóng Geran-5. Một số nguồn tin trước đó cũng cho biết loại tên lửa này có thể được triển khai từ máy bay cường kích Su-25.

Dù đây là lần đầu xuất hiện công khai tại Nga, Geran-5 được cho là đã được quân đội Nga sử dụng trong các đợt tấn công nhằm vào Ukraine. Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố hình ảnh các mảnh vỡ của loại tên lửa có thiết kế trùng khớp với mẫu xuất hiện tại lễ duyệt binh.

Geran-5 được giới phân tích so sánh với tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine và bom bay V-1 của Đức. Tuy nhiên, theo đánh giá kỹ thuật, đây là mẫu tên lửa hành trình giá rẻ - xu hướng vũ khí đang được nhiều nước phát triển nhằm tối ưu chi phí tấn công tầm xa.

So với FP-5 Flamingo của Ukraine, Geran-5 có kích thước nhỏ hơn và mang đầu đạn khoảng 90 kg, thấp hơn đáng kể so với tải trọng khoảng 1 tấn của mẫu tên lửa Ukraine. Tầm bắn của Geran-5 được cho là khoảng 1.000 km.

Nhờ sử dụng động cơ phản lực, Geran-5 có thể đạt tốc độ khoảng 600 km/h. Các chuyên gia nhận định loại vũ khí này có thể trở thành mối đe dọa đáng kể nếu được sản xuất với số lượng lớn, gây quá tải cho các hệ thống phòng không.

Theo dữ liệu tình báo, Geran-5 có hình dáng tương đồng với máy bay không người lái Karrar của Iran, trong khi nhiều module bên trong được cho là tương tự các dòng Geran khác do công ty Alabuga của Nga sản xuất.

Cố vấn tổng thống Ukraine kiêm cựu Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Oleksandr Kamyshin nhận định, dù có thiết kế bên ngoài tương tự, Geran-5 vẫn tụt hậu đáng kể về hiệu suất khi so với mẫu vũ khí của Ukraine. Ông cho rằng tầm hoạt động và đầu đạn của Geran-5 nhỏ hơn khoảng 10 lần so với FP-5 Flamingo.

Quan chức Ukraine đánh giá Geran-5 có năng lực nằm giữa các dòng tên lửa lai Peklo và Palianytsia do Kiev phát triển.

Defense Express
#Nga #tên lửa lai #Geran-5 #quân sự #Ukraine #vũ khí #tầm bắn #xung đột Nga-Ukraine #Ngày Chiến thắng 9/5

