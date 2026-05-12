Lắng nghe nhân dân bằng trái tim, hành động và trách nhiệm

TPO - Ông Ngô Phương Vũ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - cho rằng, phải lắng nghe nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm; thực hiện tốt phương châm lắng nghe dân nói, tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, người có uy tín để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở…

Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức các trung tâm thảo luận. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Trung tâm thảo luận 1: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu thảo luận, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng - cho biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận.

Thông qua nền tảng số, việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân được thực hiện trực tiếp; công tác nắm dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên trên không gian mạng. Tất cả ý kiến đều được số hóa, cập nhật, theo dõi trên hệ thống, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu độ trễ trong xử lý thông tin.

"Mặt trận đã chuyển từ nghe dân nói theo kỳ sang lắng nghe nhân dân theo thời gian thực trên không gian số. Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh hàng ngày đến Mặt trận, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Phi Hùng nói.

Ông Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh, với phương châm “Dữ liệu làm trung tâm, công nghệ làm công cụ, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tập trung vào một số giải pháp, như hoàn thiện ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân tích, phân loại và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Triển khai hệ thống cổng tiếp nhận ý kiến qua mã QR cá nhân hóa; trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tổng hợp, phân loại, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tự động thông tin kết quả cho cử tri. Đồng thời, tích hợp hoàn thiện hệ sinh thái số, đảm bảo liên thông dữ liệu khối Mặt trận với khối Đảng, chính quyền để tăng tính tương tác đa chiều, tạo niềm tin cho người dân khi kết quả giải quyết được công khai minh bạch. Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu để nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ các cấp.

“Từ thực tiễn địa phương, MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc. Điều này sẽ giúp Mặt trận các cấp không chỉ nghe dân nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác những vấn đề nhân dân đang thực sự bức xúc để tham gia giải quyết hoặc giám sát”, ông Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh và cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành phương thức mới để phát huy dân chủ, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Ông Ngô Phương Vũ.



Tham gia thảo luận, ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, bày tỏ sự thống nhất và tâm đắc với dự thảo báo cáo chính trị với điểm mới nổi bật nhất là việc xác lập tầm nhìn nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển. Nêu rõ, An Giang là nơi hội tụ gắn bó của 29 dân tộc anh em, với nhiều tôn giáo, ông Ngô Phương Vũ cho biết, thời gian qua, tỉnh đã phát huy nguồn lực tôn giáo trong công tác an sinh xã hội: Xây dựng hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết, tổ chức hàng nghìn chuyến xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí, vận động xây dựng hàng trăm cây cầu giao thông nông thôn, đóng góp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Từ hoạt động thực tiễn, ông Ngô Phương Vũ nêu kinh nghiệm: Lắng nghe nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm. Thực hiện tốt phương châm lắng nghe dân nói, tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, người có uy tín để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín. Đây là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Gắn đoàn kết với lợi ích thiết thực của nhân dân. Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của nhân dân làm thước đo.

Ông Nguyễn Túc.



Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh, cần tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động…

“Tôi nhớ năm 1945, sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác nói một câu mà tôi nhớ mãi: Tranh được độc lập, tự do rồi, nhưng mà dân còn chết đói, chết rét thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dân chỉ biết giá trị của độc lập tự do khi dân có ăn, có mặc, được học hành. Mà cái đích chúng ta phấn đấu là như vậy”, ông Nguyễn Túc nhớ lại và nêu rằng, trong bảo vệ, chăm lo lợi ích cho nhân dân, cần phải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này.

Ông Nguyễn Túc cho biết, thời gian qua, nhân dân rất mừng khi có một loạt vấn đề hỗ trợ dân sinh, trong đó có sự hỗ trợ, đóng góp của MTTQ, như: Xây dựng hàng trăm trường học vùng biên giới; thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa; miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học; phấn đấu mỗi năm khám sức khoẻ miễn phí toàn dân 1 lần…

“Nếu chúng ta làm được như thế, thì không cần phải tuyên truyền nhiều, vai trò của MTTQ ở trong lòng dân sẽ tăng lên rất nhiều”, ông Nguyễn Túc nêu.