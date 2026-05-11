Việc 'cực kỳ quan trọng' với TPHCM

TPO - “Chuyện giao thông kết nối đối với TPHCM hiện nay là cực kỳ quan trọng” - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang - cho biết và nói thành phố dành tiền để làm hạ tầng giao thông kết nối.

Chiều 11/5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 6 TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Vườn Lài, An Đông, Bình Tây, Bình Tiên, Chợ Lớn, Chợ Quán, Bình Phú, Hòa Hưng.

Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 6 gồm: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Thành (phường Diên Hồng) nhìn nhận hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thành phố. Theo ông, khi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực sản xuất, trung tâm tiêu dùng và các vùng kinh tế trọng điểm

Cử tri TPHCM nêu ý kiến với tổ ĐBQH. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Thành dẫn chứng: TPHCM thường xuyên xảy tình trạng quá tải giao thông, ùn tắc tại các trục đường chính, đặc biệt vào giờ cao điểm. Để giải quyết các điểm nghẽn này, ông Thành cho rằng thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm như tuyến metro liên kết với sân bay quốc tế Long Thành, cũng như các trục hướng tâm quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 13, quốc lộ 22, đại lộ Võ Văn Kiệt...

Bên cạnh đó, hiện nay nhiều con đường, hẻm nhỏ nhưng vẫn phải “nhường” làn đường sát vỉa hè để xe ô tô con đỗ. Điều này gây ra nhiều hệ lụy như ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và người đi bộ; gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Do vậy, ông Thành đề xuất Quốc hội nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi các quy định về việc đỗ xe ô tô dưới lòng đường, đồng thời nghiên cứu, bố trí thực hiện nhiều điểm giữ xe ô tô công cộng để hạn chế tình trạng đỗ xe dưới lòng đường.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến yêu cầu phải kết nối giao thông đồng bộ với các khu vực khác, nhất là trong bối cảnh TPHCM đã sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

“Có kết nối thì mới phát huy được giá trị, quy mô rộng lớn mà chúng ta đang có. Do vậy, trong thời gian qua, thành phố đã khởi công rất nhiều dự án kết nối”, ông Quang nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trả lời các cử tri. Ảnh: Ngô Tùng.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng thông tin sắp tới, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố sẽ khởi công một số dự án với tổng vốn trên 10 tỷ USD, trong đó có các dự án kết nối về giao thông như tuyến đường sắt cao tốc, dự án đường sắt đô thị từ Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành…

“Chuyện giao thông kết nối đối với TPHCM hiện nay là cực kỳ quan trọng”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Liên quan đến tình trạng đỗ xe dưới lòng đường, Bí thư Trần Lưu Quang nói đây là vấn đề rất nan giải, không chỉ của thành phố. Ông khẳng định không chấp nhận việc “quản lý không được thì cấm”. Trường hợp phải cấm, Thành phố phải tính đến việc nếu cấm thì chiếc xe đó sẽ đỗ ở đâu. Điều này cần có thời gian, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để hóa giải.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trước mắt trong quy hoạch phát triển thành phố phải đảm bảo đồng bộ, trong đó quy định chỗ nào được phép đỗ xe. Đồng thời, thành phố cũng tính tới áp lực khi dân số thành phố đông đến 15-20 triệu dân.

“Chủ trương của Thành phố là sắp tới đây không cho chung cư cao tầng mọc ở khu vực trung tâm và khu vực đông dân mà phải đi ra ngoài. Thay vào đó, mình dùng tiền để làm hạ tầng giao thông kết nối”, ông Trần Lưu Quang chia sẻ và cho biết với những khu đất “đẹp”, khả năng rất cao là sắp tới sẽ trở thành công viên.