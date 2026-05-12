Cà phê Phê La, bún bò Huế Ngự Uyển, mì cay Bosan bị xử phạt vi phạm ATTP

TPO - Cà phê Phê La và hàng loạt các quán ăn có tiếng khác trên địa bàn Hà Nội bị xử phạt an toàn thực phẩm (ATTP) do để người chế biến thức ăn không mang các công cụ đảm bảo.

Tiếp tục triển khai "Tháng hành động" năm 2026, UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai cao điểm an ninh, an toàn thực phẩm. Đây là đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin về các chuỗi giá trị nông sản, thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tại phường Nghĩa Đô, UBND phường đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn phường (cập nhật từ 1/1/2026 đến 15/4/2026).

Theo danh sách mà phường công bố, Công ty cổ phần Phê La - Chi nhánh Hà Nội (số 40 phố Trần Quốc Hoàn) bị xử phạt 8 triệu đồng vì sử dụng người chế biến thức ăn mà không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Cà phê Phê La

Bún bò Huế Ngự Uyển (số 134 đường Nguyễn Khánh Toàn) bị xử phạt 4 triệu đồng vì sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Cơ sở Bánh canh - Bún bánh đa cá lóc - Cá rô - Hải Sơn (116B7 KTT Nghĩa Tân, phố Tô Hiệu) bị xử phạt 2 triệu đồng vì không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Long Nguyên (tầng 1, nhà cảnh D, nhà B4 Làng quốc tế Thăng Long, đường Trần Đăng Ninh) bị xử phạt 8 triệu đồng vì không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Công ty cổ phần mì cay Bosan Việt Nam (số 295 phố Tô Hiệu) bị xử phạt 8 triệu đồng vì sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Cơ sở kinh doanh Xuân Trường Sakura Cơm tự chọn (B8, ngách 6, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt) bị xử phạt 32,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Tân Việt (số 31 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt) bị xử phạt 8 triệu đồng vì sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Hộ kinh doanh Cháo dinh dưỡng (số 106b-C1 TT Nghĩa Tân) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Hộ kinh doanh Quán CaFé Sóng Vàn (số 299 phố Quan Hoa) bị xử phạt 25 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tại phường Yên Nghĩa, UBND phường Yên Nghĩa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Hà (số nhà 2, ngách 19/8, ngõ 19, đường Ngõ Cả, Tổ 36, thôn Đồng Hoàng) do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở kinh doanh có kho bảo quản thực phẩm không bảo đảm điều kiện theo quy định (không đầy đủ giá kệ, để thực phẩm trực tiếp dưới nền kho). Với hành vi vi phạm nêu trên, bà Đỗ Thị Hà bị xử phạt số tiền 12 triệu đồng.

UBND phường yêu cầu cá nhân vi phạm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt theo quy định; đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tăng cường bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.