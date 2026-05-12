Loạt trạm y tế ở Cà Mau không có giám đốc

Tân Lộc

TPO - Sau hợp nhất, nhiều trạm y tế ở Cà Mau đến nay vẫn trong tình trạng thiếu cả nhân sự chuyên môn lẫn người quản lý.

Trước khi sáp nhập, tỉnh Bạc Liêu cũ có 64 trạm y tế cấp xã và tỉnh Cà Mau có 100 trạm. Sau khi hợp nhất, toàn tỉnh còn 64 trạm y tế, nhưng đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Thống kê của Sở Y tế Cà Mau cho thấy, toàn tỉnh có 14 trạm y tế chưa có giám đốc , 14 trạm không có phó giám đốc, 31 trạm chưa có kế toán, 55 trạm không có công nghệ thông tin.

Trạm Y tế phường Hòa Thành hiện không có Ban Giám đốc, phải cử một nhân viên phụ trách để điều hành.

Tại Trạm Y tế phường Hòa Thành hiện không có Ban Giám đốc, phải cử một bác sĩ Lâm Thị Linh Như phụ trách điều hành. Bác sĩ Như cho biết, đơn vị mới thành lập nên nhiều nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể, trong đó có đề án vị trí việc làm.

“Trạm hiện không có cả giám đốc lẫn phó giám đốc. Trạm hiện được giao biên chế 28 người, nhưng mới có 18 người. Một số vị trí như kế toán, kỹ thuật viên xét nghiệm chưa có người”, bà Như nói. Theo bà Như, đơn vị đang chuẩn bị chuyển về trụ sở UBND xã Định Bình cũ, nhưng chưa rõ phương án đầu tư sửa chữa.

Tương tự, tại Trạm y tế xã Tân Ân, bác sĩ Trần Thị Trường Thọ cho biết, đơn vị được hợp nhất từ hai xã cũ, hiện có 17 viên chức, gồm 3 bác sĩ nhưng một người đang đi học, nên thực tế chỉ còn 2 bác sĩ phụ trách 2 điểm trạm. “Mỗi điểm chỉ có một bác sĩ, còn thiếu nhiều trang thiết bị như máy xét nghiệm, máy đo thị lực, X-quang. Hai điểm trạm chỉ có một máy siêu âm và hai máy đo đường huyết nên bác sĩ phải kiêm thêm nhiều việc”, bà Thọ nói.

Hai điểm Trạm Y tế xã Tân Ân chỉ có một máy siêu âm và hai máy đo đường huyết.

Sở Y tế Cà Mau cho biết, đa số trạm y tế cấp xã ở Cà Mau chưa được ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, chưa được phê duyệt vị trí việc làm, nên chưa bố trí nhân lực phù hợp với chuyên môn. Hiện, toàn tỉnh có 1.695 nhân viên tại 64 trạm y tế, vẫn thiếu 407 biên chế so với chỉ tiêu được giao.

Lý giải về việc thiếu nhân sự lãnh đạo trên, ông Nguyễn Tấn Lực - Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho hay, một số vị trí còn thiếu do nhiều cán bộ chưa đủ điều kiện về trình độ trung cấp lý luận chính trị để bổ nhiệm theo quy định. Sở đang rà soát, cử cán bộ đi đào tạo để đủ điều kiện bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, số biên chế và nhân của các trạm y tế không đồng đều dẫn đến việc bố trí nhân lực nhiều khó khăn. Nhân lực hiện có chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới, nên ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động liên tục và chất lượng phục vụ người dân.

Theo Sở Y tế Cà Mau, phần lớn trụ sở trạm y tế hiện nay được hình thành trên cơ sở tiếp nhận, sử dụng lại các công trình cũ sau sáp nhập, chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ, nhiều thiết bị đã qua thời gian dài sử dụng, cũ kỹ; thiếu thiết bị chuyên dùng như máy điện tim, máy xét nghiệm sinh hóa, nước tiểu, huyết học, máy siêu âm... dẫn đến phạm vi cung ứng dịch vụ kỹ thuật còn hạn chế.

Ngành y tế Cà Mau cũng kiến nghị bổ sung biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, mỗi trạm y tế cần đầu tư khoảng 10-15 tỷ đồng.

