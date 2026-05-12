Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhật Kim Anh, MC Mỹ Vân, Á vương Minh Toại tham dự hội thảo Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Trước thực trạng thị trường làm đẹp phát triển nóng, kéo theo nhiều biến chứng từ filler giả, cơ sở thẩm mỹ không phép và thủ thuật thiếu an toàn, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn chuyên môn và giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện nay.

Các lãnh đạo, chuyên gia tham gia hội thảo:

- Ông Đào Quốc Dũng - Đại diện Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

- BSCKII Đào Văn Sinh - Trưởng văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM

- PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM

- PGS-TS-BSCK2 Phan Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam- Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ TPHCM - Phó Chủ tịch Hội Thẩm mỹ TPHCM

- TS - BS Richard Huy - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam

- Luật sư Vi Thị Phường - Công Ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu Đoàn LS TP Đồng Nai

- TS-BS Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas

- TS-BS Lê Tôn Dũng - Chủ tịch Chi hội Thẩm mỹ nội khoa VN

- Bác sĩ CKI Thái Như Ngọc - Phụ trách da liễu Hệ thống thẩm mỹ Linh Anh

- PGS-TS-BS Trần Xuân Vĩnh - Đại học Y Dược TPHCM

report Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh tại hội thảo thẩm mỹ
img-3231.jpg
Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh là một trong số khách mời tại Hội thảo do báo Tiền Phong tổ chức.
tp33-7810.jpg
Tham dự hội thảo, nữ diễn viên kỳ vọng có thêm hiểu biết về thẩm mỹ an toàn.
tp38.jpg
Bên cạnh diễn xuất, ca hát, Nhật Kim Anh còn là doanh nhân, sở hữu nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp.
tp33.jpg
Nhật Kim Anh có nhiều kiến thức về lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, mong muốn có dịp để trao đổi kinh nghiệm cùng các chuyên gia.
tp37.jpg
Nhật Kim Anh cũng là khách mời tại nhiều sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức.
report Đại biểu, chuyên gia, khách mời tham dự hội thảo
z7816116148101-99f462c130091749f01369ded0ff74e6.jpg
Hội thảo Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa quy tụ nhiều đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ.

z7816115866522-1b75db62eea2806150da352eb63ad1b8.jpg
Các đại biểu, khách mời tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn chuyên môn và giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ hiện nay.
z7816116524646-d6e7370aedf1e4e8e686bd94ea87c2ec.jpg
Bà Lê Minh Đương - Giám đốc điều hành BV thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn.
z7816116861048-0364085172daab62187b4b8bb32535ec.jpg
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Công ty CP Bệnh viện thẩm mỹ Emcas.
z7816117423681-ab76bb65d6ad86f2cca4b798d5b7cab6.jpg
BSCKII Đào Văn Sinh - Trưởng văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM.
z7816119064627-f30fe429dc8ec7d8888396540546bfb5.jpg
Ông Hoàng Đức Văn - Đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Sài Gòn.
z7816118757809-c5fa1cad21d2998210a8c1f9a972d6d9.jpg
Bác sĩ CKI Dư Phương Thụy Vy - GĐ chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.
z7816118010289-69b6d92b86274c1bc9859cfa6650c857.jpg
Luật sư Vi Thị Phường - Công Ty Luật TNHH MTV Nguyễn Hiếu Đoàn LS TP Đồng Nai.
report Đại sứ Hoa hậu Việt Nam và Á vương Mr World Việt Nam hội ngộ thảm đỏ
z7815977791611-029a21488f00314ac4e5c284802e43a1.jpg
Sáng 12/5, tại TPHCM, báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa.
z7815977108631-2bbcd6a3917ab5a8d13c22c12e8b3760.jpg
Trong những năm gần đây, lĩnh vực thẩm mỹ tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một nhu cầu phổ biến trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những vấn đề đáng lo ngại về an toàn, chất lượng dịch vụ và hành lang pháp lý.
z7815976892894-694f505e0fd20ed8c138a29f00446a36.jpg
Hội thảo với chủ đề: Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, bác sĩ và doanh nghiệp cùng nhìn nhận thực trạng, trao đổi thẳng thắn và đề xuất các giải pháp thiết thực.
z7815976756132-b18ea4b5289da09690ca8e23b5323151.jpg
Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật - Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đảm nhận vai trò MC của sự kiện.
z7815976622746-8c47e238723193e32034f9b8b1da8c2b.jpg
Mỹ Vân chọn váy trắng thanh lịch khi xuất hiện ở sự kiện.
z7816011515330-ee515f0b6f29a74e66c60ec8dacdfe9f.jpg
Đồng hành với Mỹ Vân trên sân khấu là Á vương 1 Mr World Vietnam 2024 Minh Toại.
z7816011986234-c118efa83c790c3b40124151aa0a9d63.jpg
Minh Toại cũng đồng hành với nhiều sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức.
z7816008418690-5bc6bc78ee64067f2f3856ad6f1a7009.jpg
Anh có lối dẫn lịch thiệp, tinh tế và thông minh, tương đồng với Mỹ Vân.
report Phóng sự: Trả giá bằng sức khoẻ, tính mạng giữa ma trận thẩm mỹ
PHÓNG SỰ: TRẢ GIÁ BẰNG SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG GIỮA MA TRẬN THẨM MỸ.
report Ba "lỗ hổng" chí mạng dẫn đến tai biến thẩm mỹ

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas - chỉ ra có ba lỗ hổng lớn đang tồn tại trong ngành làm đẹp, trực tiếp gây ra hơn 30.000 ca tai biến mỗi năm trên cả nước.

Lỗ hổng thứ nhất nằm ở việc chỉ định chưa chính xác. Trong y khoa, mỗi dịch vụ phải được chỉ định dựa trên từng cá nhân cụ thể, không thể áp dụng đại trà.

Lỗ hổng thứ hai là thao tác thực hiện chưa hoàn thiện, khi người cầm dao kéo chưa nắm vững kỹ thuật hoặc không am hiểu tường tận cấu trúc cơ thể.

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas.

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas.

Lỗ hổng cuối là thiếu phương pháp dự phòng cho từng dịch vụ phẫu thuật. Một quy trình thẩm mỹ an toàn đòi hỏi bác sĩ phải tiên lượng được mọi rủi ro có thể xảy ra, từ đường kim mũi chỉ thấp nhất, để có phương án xử lý kịp thời ngay khi biến chứng xuất hiện.

Bác sĩ Khiêm nhấn mạnh rằng, rủi ro y khoa có thể xảy ra ở bất cứ đâu, kể cả các nước phát triển. Tại Việt Nam, tình trạng này trở nên nhức nhối hơn khi các cơ sở chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua tính an toàn.

Nhiều người lầm tưởng rằng cứ khoác áo blouse là bác sĩ, nhưng thực tế không phải ai cũng đủ điều kiện chuyên môn để trở thành bác sĩ thẩm mỹ. Việc thực hiện phẫu thuật tại những nơi không đảm bảo vô trùng hay tiêu chuẩn y tế quốc tế chính là con đường ngắn nhất dẫn đến những ca tai biến nặng nề.

Bác sĩ Khiêm cho biết sau 27 năm làm nghề, ông từng chứng kiến nhiều ca biến chứng thẩm mỹ nghiêm trọng. Một trường hợp khiến ông nhớ nhất là bệnh nhân tiêm filler rồi tiếp tục bơm silicon, dẫn đến biến chứng nặng. Việc điều trị kéo dài và vô cùng khó khăn, có thời điểm tưởng chừng thất bại. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng viêm nghiêm trọng, ảnh hưởng cả vùng xương đùi.

Ông cũng trăn trở trước những phụ nữ phải cắt bỏ tuyến vú do ung thư. Không chỉ chịu tổn thương về thể chất, họ còn mất đi sự tự tin, dễ rơi vào suy sụp tinh thần và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Từ những trường hợp đó, Emcas quyết định triển khai chương trình tầm soát ung thư miễn phí. Theo bác sĩ Khiêm, sự an toàn trong thẩm mỹ luôn phải đi cùng trách nhiệm, đặc biệt là vai trò “gác cổng” của người bác sĩ.

report Phẫu thuật thẩm mỹ luôn tồn tại nguy cơ biến chứng

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt, hàng loạt dịch vụ tiêm filler, botox, trẻ hóa da, nâng cơ công nghệ cao… đang trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, đi cùng với sự bùng nổ ấy là thực trạng đáng báo động về tình trạng cơ sở hoạt động không phép, người thực hiện thiếu chuyên môn, vật liệu thẩm mỹ không rõ nguồn gốc và các biến chứng ngày càng gia tăng.

Nhiều ca hoại tử, biến dạng gương mặt, thậm chí mất thị lực sau làm đẹp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khoảng trống trong nhận thức của người tiêu dùng cũng như công tác quản lý thị trường thẩm mỹ hiện nay.

Trước thực tế đó, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, da liễu, y học tái tạo và đại diện cơ quan quản lý.

Hội thảo không chỉ tập trung phân tích những rủi ro đang tồn tại phía sau “cơn sốt” làm đẹp, mà còn hướng đến việc thiết lập một diễn đàn đối thoại đa chiều giữa giới chuyên môn, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng về tiêu chuẩn an toàn trong thẩm mỹ hiện đại.

Theo Phó Giáo sư,Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Lê Hành, con số khoảng 25.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm tại Việt Nam khiến nhiều người giật mình, nhưng nếu nhìn vào tốc độ phát triển của thị trường làm đẹp hiện nay thì đây là điều “không quá khó hiểu”.

Nhu cầu làm đẹp tăng quá nhanh kéo theo số lượng cơ sở tham gia thị trường cũng bùng nổ. Từ bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa cho đến spa, cơ sở chăm sóc da, thậm chí các địa điểm hoạt động không phép đều chen chân vào miếng bánh đầy lợi nhuận.

“Người ta thường nghĩ thẩm mỹ là làm đẹp bên ngoài nên ít nguy hiểm hơn các chuyên khoa khác. Nhưng thực tế, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vẫn là một chuyên ngành ngoại khoa đúng nghĩa. Mà đã là ngoại khoa thì luôn tồn tại nguy cơ biến chứng”, bác sĩ Lê Hành nhấn mạnh.

Biến chứng trong thẩm mỹ không chỉ dừng ở những sự cố đơn giản như sưng đau hay nhiễm trùng nhẹ, mà có thể để lại hậu quả rất nặng nề.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Lê Hành cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn đằng sau những lời quảng cáo hoa mỹ về phẫu thuật thẩm mỹ.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Lê Hành cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn đằng sau những lời quảng cáo hoa mỹ về phẫu thuật thẩm mỹ.

“Trong ngoại khoa nói chung đã có nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, sẹo xấu… trong phẫu thuật thẩm mỹ còn tồn tại nhiều biến chứng đặc thù riêng của từng kỹ thuật. Ví dụ nâng ngực có rủi ro của nâng ngực, hút mỡ có tai biến của hút mỡ, nâng mũi cũng có những biến chứng rất riêng”, ông phân tích.

Nhiều người thường chỉ nhìn thấy mặt “hào nhoáng” của ngành làm đẹp thông qua quảng cáo trước - sau, hình ảnh thay đổi ngoại hình hoặc lời giới thiệu “đẹp nhanh, ít đau”. Tuy nhiên, phía sau mỗi ca can thiệp thẩm mỹ lại là hàng loạt yếu tố chuyên môn rất phức tạp.

“Có những bệnh nhân mang bệnh lý nền như tim mạch, cao huyết áp, rối loạn miễn dịch, cơ địa lành thương kém… nhưng lại không được sàng lọc kỹ trước khi làm thủ thuật. Khi tai biến xảy ra thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, chuyên gia nói thêm.

Theo Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, thực tế ít được nhắc tới là không phải biến chứng nào cũng đến từ lỗi kỹ thuật. Nhiều trường hợp kết quả sau phẫu thuật không giống kỳ vọng ban đầu cũng trở thành áp lực rất lớn cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ.

“Trong ngành này có một dạng ‘biến chứng’ khá đặc biệt, đó là bệnh nhân không hài lòng với kết quả. Về mặt y khoa có thể ca mổ không sai, nhưng nếu khách hàng cảm thấy không đẹp như mong muốn thì tranh chấp vẫn có thể xảy ra”, ông chia sẻ.

Đặc thù của ngành thẩm mỹ nằm ở chỗ ngoài yếu tố an toàn, kết quả còn liên quan trực tiếp đến cảm nhận cá nhân, tâm lý và kỳ vọng của người làm đẹp. Chính điều này khiến áp lực với bác sĩ thẩm mỹ luôn rất lớn.

Các bệnh viện lớn hiện tiếp nhận rất nhiều ca tai biến từ các cơ sở thẩm mỹ bên ngoài chuyển tới, với mức độ ngày càng phức tạp. Có những trường hợp bị nhiễm trùng nặng, hoại tử vùng mặt, tắc mạch sau tiêm filler, biến dạng mũi hoặc mất thị lực. Thậm chí có bệnh nhân phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nhiều năm chỉ để khắc phục hậu quả của một lần làm đẹp.

“Có những biến chứng rất nặng và rất khó cứu chữa. Nhiều trường hợp dù bác sĩ cố gắng hết sức nhưng vẫn để lại di chứng lâu dài, thậm chí ảnh hưởng cả cuộc đời bệnh nhân”, bác sĩ Lê Hành chia sẻ bài học kinh nghiệm.

Trong đào tạo bác sĩ tạo hình thẩm mỹ, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu bởi đây là chuyên ngành có tính đặc thù rất cao.

Ông cho rằng để một ca phẫu thuật thẩm mỹ diễn ra an toàn cần hội đủ nhiều điều kiện: bác sĩ phải được đào tạo bài bản, bệnh nhân phải được thăm khám, đánh giá đầy đủ, kỹ thuật thực hiện phải đúng chuyên môn, cơ sở vật chất đạt chuẩn, đồng thời phải có hệ thống quản lý, giám sát hiệu quả.

“Nếu tất cả yếu tố này đều được đảm bảo thì mức độ an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng vấn đề là hiện nay chỉ hệ thống y tế chính thống mới đáp ứng tương đối đầy đủ các tiêu chuẩn đó”, ông nhận định.

Trong khi đó, điều lo ngại nhất lại nằm ở lực lượng hành nghề “ngoài luồng”.

“Rất nhiều người tham gia làm đẹp hiện nay không được đào tạo y khoa chính quy nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật xâm lấn. Khi đã thiếu nền tảng chuyên môn thì gần như tất cả yếu tố an toàn đều không còn được đảm bảo nữa”, bác sĩ Lê Hành cảnh báo.

z7795212576320-814c04bdb5554002a60ec1a211c6249b.jpg
BÁO TIỀN PHONG
#Thẩm mỹ an toàn và pháp lý #Biến chứng thẩm mỹ thiếu an toàn #Tiêu chuẩn ngành thẩm mỹ #Quản lý thị trường làm đẹp #Vai trò của chuyên gia y tế

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe