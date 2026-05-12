Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran tuyên bố sẵn sàng cho mọi phương án, cảnh báo Mỹ sẽ phải bất ngờ

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho "mọi phương án" trong bối cảnh đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với những phản ứng không thể lường trước nếu tiếp tục gây sức ép.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo đã sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào, đồng thời cảnh báo các đối thủ, rằng mọi tính toán sai lầm sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào. Một chiến lược tính toán sai lầm và quyết định sai lầm sẽ luôn dẫn đến kết quả sai lầm. Cả thế giới đã nhận ra điều này. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi phương án, họ sẽ phải bất ngờ", ông nói.

Những phát biểu trên được Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Tehran nhiều lần nhấn mạnh nước này theo đuổi hòa bình và ổn định khu vực, song sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền nếu "lằn ranh đỏ" bị vượt qua.

09392d2a-c0f8-48d6-a40c-9cb7aa0b5d72.jpg

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf tiếp tục khẳng định không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận "các quyền của người dân Iran" theo đề xuất 14 điểm mà Tehran đưa ra.

"Bất kỳ cách tiếp cận nào khác đều sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả, chỉ là hết thất bại này đến thất bại khác. Họ càng trì hoãn, người nộp thuế Mỹ càng phải trả nhiều tiền hơn", ông Bagher Ghalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran đã đưa ra những tuyên bố mới nhất sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đề xuất mới nhất của Iran là "không thể chấp nhận được" và nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang "trong tình trạng nguy kịch".

"Thỏa thuận với Iran hiện nay khó khăn hơn nhiều"

Cùng ngày, ông Alan Eyre - cựu thành viên nhóm đàm phán hạt nhân Iran dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định việc đạt được một thỏa thuận mới hiện "khó khăn hơn nhiều" so với năm 2015.

Ông Eyre cho rằng những tuyên bố công khai từ cả Washington và Tehran đôi khi không phản ánh đúng thực tế đàm phán. Ông cũng đánh giá Iran hiện có lập trường cứng rắn hơn trước, trong khi các vấn đề cần giải quyết không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân mà còn liên quan đến an ninh hàng hải và eo biển Hormuz.

"Vì vậy, việc đạt được thỏa thuận với chính quyền Iran hiện tại sẽ khó khăn hơn rất nhiều", ông Eyre nhận định.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán #ngừng bắn #bảo vệ chủ quyền #xung đột #hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe