Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Lê Khánh.

Tại phiên họp trù bị chiều 11/5, đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 vị; Đoàn Thư ký của Đại hội gồm 3 vị.

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội; nghe trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội.

Trong số 1.136 đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội, có 362 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. 705 đại biểu cử, trong đó, các tổ chức thành viên ở Trung ương cử 129 đại biểu; Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử 576 đại biểu.

Đại biểu chỉ định là 69 đại biểu - được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm: 11 vị đại diện tổ chức thành viên; 2 vị chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 vị trí thức, chuyên gia; 4 vị đại diện cơ cấu công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang; 11 vị dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 vị thuộc các thành phần kinh tế; 1 vị là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam xác định mục tiêu quan trọng là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam.

Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục đổi mới việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên nhân rộng các mô hình có khả năng tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân.

Trao đổi với báo chí trước thềm đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là đại hội hết sức đặc biệt.

“Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X tổ chức vào tháng 10/2024 và Đại hội lần thứ XI được tổ chức vào tháng 5/2026. Đây là một kỳ đại hội rút ngắn về nhiệm kỳ và được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, bà Hà Thị Nga nêu rõ.

Theo bà Hà Thị Nga, không chỉ MTTQ mà các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng sẽ đồng thời tổ chức đại hội ngay sau khi MTTQ Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ XI.

“Đây là một quyết định hết sức quan trọng để đảm bảo sự thống nhất sau khi Đại hội Đảng XIV thành công. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ngay lập tức tổ chức đại hội của mình để cụ thể hóa tinh thần, nội dung và những nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, Đại hội lần này thực sự là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi.

"Vai trò trung tâm điều phối của MTTQ Việt Nam phải được khẳng định một cách rõ nét, mạnh mẽ hơn để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này nhằm cùng với Đảng, Nhà nước hiện thực hóa những khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.