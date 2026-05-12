Dùng ghế tấn công CSGT 'giải vây' cho anh trai bị đo nồng độ cồn

Nguyễn Dũng

TPO - Không được lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn của anh trai, Nguyễn Minh Thành đã manh động dùng ghế nhựa tấn công cán bộ CSGT để cản trở việc xử lý.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 12/5, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bình Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong lúc lực lượng CSGT kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 9/5, tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt – An Dương Vương, phường Bình Phú thì phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) điều khiển xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy ông Hoàng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,937 mg/l khí thở. Trong lúc lực lượng chức năng lập biên bản, ông Nguyễn Minh Thành (44 tuổi, em ruột ông Hoàng) đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Theo cơ quan công an, ông Thành sau đó đã dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nhằm cản trở việc xử lý, đồng thời tạo điều kiện cho ông Hoàng điều khiển xe bỏ chạy vào một con hẻm trên đường An Dương Vương để lẩn trốn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phú đã phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thành khai nhận đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT nhằm mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý ông Nguyễn Minh Thành theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Mọi hành vi chống người thi hành công vụ, sử dụng bạo lực hoặc cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

