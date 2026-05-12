Đồng Nai lộng lẫy cờ hoa đón ngày chính thức 'lên đời'

TPO - Các cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP Đồng Nai được trang hoàng cờ hoa rực rỡ cùng các pan-nô, băng rôn, biểu ngữ... nhằm chào đón sự kiện Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương vào ngày 18/5 tới.

Nhiều ngày qua khi đến trung tâm Đồng Nai, nhiều người dân và du khách thích thú trước hình ảnh cờ phướn sặc sỡ sắc màu tràn ngập trên các cây cầu.

Thành phố Đồng Nai là thành phố thứ 7 của Việt Nam. Dự kiến vào ngày 18/5, Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra.

Tại chân cầu Hoá An nối phường Trấn Biên và phường Biên Hòa cũng được 'trang hoàng các hình ảnh địa danh và văn hoá truyền thống của Đồng Nai.

Đồng Nai với lịch sử lâu đời là địa phương công nghiệp, ngoài ra còn nổi tiếng với làng nghề gốm sứ Biên Hoà có tuổi đời hàng trăm năm. Đồng Nai đang hướng tới mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng độc lập và cạnh tranh của khu vực.

Điểm tựa quan trọng nhất cho sự bứt phá của TP Đồng Nai chính là hệ thống hạ tầng chiến lược đang được triển khai đồng bộ.

Nổi bật nhất là dự án Sân bay quốc tế Long Thành, được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, thành phố đang đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối chiến lược như đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc, đường sắt, metro tới sân bay Long Thành.

Đồng Nai sẽ dịch chuyển từ công nghiệp truyền thống sang các lĩnh vực cao cấp như dịch vụ tài chính, thương mại quốc tế và đô thị thông minh.

Đồng Nai kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm.

Trước những động lực quan trọng, Đồng Nai đang hướng đến một thành phố trẻ năng động, văn minh, hiện đại.

