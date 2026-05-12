Đăng tin sai sự thật, nhiều đối tượng ở TPHCM và Đồng Nai bị xử lý

Ngày 11/5, Công an TPHCM cho biết vừa xử lý hai trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ

Cụ thể, qua công tác theo dõi không gian mạng, ngày 7/5, Công an xã Phước Hải phát hiện tài khoản Facebook “Minh Hau” đăng tải bài viết kèm video và nhiều bình luận sai sự thật trong nhóm “Làng Chài Phước Hải” với hơn 26.000 thành viên.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.

Nội dung bài đăng được xác định gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng đang thi hành công vụ, trong đó có lực lượng CSGT.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là N.M.H. (SN 1993, ngụ ấp Hải An, xã Phước Hải).

Ngày 11/5, Công an xã Phước Hải đã mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, N.M.H. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức và danh dự cá nhân trên mạng xã hội.

Các thông tin bình luận lan truyền trên mạng xã hội

Sau khi được giải thích quy định pháp luật, người này đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng bài đính chính và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của N.M.H. vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại các nghị định mới của Chính phủ, với mức xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

N.M.H tại cơ quan công an.

Cùng ngày, Công an xã An Nhơn Tây, TPHCM cũng ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.T.B.T. (SN 2000, ngụ ấp Gò Nổi) về hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên Facebook và TikTok.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 10/5, V.T.B.T. đã đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung liên quan một vụ việc chưa được xác minh trên địa bàn, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và hình ảnh lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, V.T.B.T. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

V.T.B.T. tại cơ quan công an.

Công an TPHCM cho biết việc xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời góp phần bảo vệ uy tín lực lượng thực thi nhiệm vụ, trong đó có lực lượng CSGT.

Cùng ngày, Công an TP Đồng Nai thông tin: Công an xã Bàu Hàm (Công an TP Đồng Nai) phát hiện tài khoản facebook “M.T” đăng tải 2 bài viết có nội dung sai sự thật về công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.

Tiến hành xác minh, Công an xã Bàu Hàm xác định người đăng tải các bài viết trên là anh N.T.T. trú tại xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai. Công an xã đã mời anh T đến làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, anh T. thừa nhận đã đăng tải bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè trên facebook biết vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ để tránh né việc kiểm tra, xử lý.

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an xã Bàu Hàm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 6,3 triệu đồng đối với anh T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Một bài viết sai sự thật của anh T. trên các hội nhóm (ảnh:CACC)

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin 'báo chốt' lực lượng chức năng trên mạng xã hội và đưa tin sai sự thật là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để các trường hợp vi phạm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Công an cũng lưu ý người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Không sử dụng không gian mạng để xúc phạm, bôi nhọ tổ chức, cá nhân hoặc phát tán thông tin chưa được xác thực, chưa kiểm chứng nhằm tránh bị xử lý theo quy định pháp luật.