Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân đang ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: Như Ý

Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các vị khách quốc tế, cùng các vị đại biểu, khách quý đã đến dự Đại hội, mang đến những tình cảm, động viên, cổ vũ to lớn cho Đại hội.

Xin nhiệt liệt chào mừng 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại diện cho các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài đã về dự Đại hội đông đủ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

Kính thưa Đại hội,

Trong giờ phút trọng thể này, với tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Đại đoàn kết của Người mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc công lao của các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, cùng các thế hệ đồng bào, chiến sỹ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Đảng mà thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương; trân trọng cảm ơn sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, các Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước để hoàn thiện văn kiện Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa Đại hội,

Trong nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024 - 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026, thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các vị đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045 nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.