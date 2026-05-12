Triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn Quảng Trị và TPHCM.

Ngày 11/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TPHCM.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thành cùng tang vật vụ án.

Theo cơ quan điều tra, sau quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác đã triển khai khám xét tại các cơ sở nghi vấn, đồng thời truy xét hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, trú số 80 Bình Trị Đông, TPHCM) là đối tượng cầm đầu đường dây. Những người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1988, em gái Thành) và bà Lê Thị Định (SN 1962, mẹ của Thành), cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình khám xét, công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả; hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Bao bì của nhiều nhãn hiệu cà phê bị làm giả.

Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều loại bao bì, nhãn mác khác nhau nhằm đưa sản phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét các đầu mối tiêu thụ sản phẩm cà phê giả.