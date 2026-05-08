Khởi tố gần 1.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

TPO - Hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại tiếp tục nóng lên trên cả nước khi chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm, khởi tố hơn 1.460 vụ án. Đáng lo ngại, hàng giả đang bùng phát mạnh trên môi trường số, từ livestream, mạng xã hội đến sàn thương mại điện tử.

Ngày 8/5, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức hội nghị giao ban với các bộ, ngành, địa phương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong 4 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ việc vi phạm. Trong đó có hơn 6.250 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; hơn 34.700 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 3.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 6.550 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố hình sự 1.464 vụ với 2.277 đối tượng.

Đáng chú ý, số vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu tăng hơn 208% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số vụ hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng hơn 167%, mức tăng mạnh trong nhiều năm trở lại đây.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, hàng giả, hàng nhái hiện xuất hiện ở hầu hết các nhóm hàng từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, quần áo, giày dép đến vật tư nông nghiệp, xăng dầu và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp. Ảnh T.H.

Không chỉ hoạt động theo phương thức truyền thống, các đối tượng hiện chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến. Facebook, Zalo, TikTok, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng trở thành “đất sống” của hàng giả, hàng nhập lậu. Các đối tượng lợi dụng chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính để chia nhỏ hàng hóa, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng cảnh báo áp lực mới khi Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đưa Việt Nam vào nhóm thị trường bị đánh giá có tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn, đặc biệt liên quan đến hàng giả và vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Trong khi đó, biến động địa - chính trị và kinh tế thế giới tiếp tục tạo sức ép lên công tác chống buôn lậu. Xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu, khí tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng buôn lậu xăng dầu, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng. Giá vàng trong nước tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Tại hội nghị, ông Trần Đức Đông - Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động nhận diện các điểm nóng để thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc, kết nối liên thông dữ liệu xử lý vi phạm; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả.

