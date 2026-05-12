Hơn một tỷ lượt xem Triệu Lộ Tư

TPO - Dù bị chỉ trích mặc phản cảm trong concert tại Thái Lan, Triệu Lộ Tư vẫn chứng minh được sức hút qua loạt thành tích khủng.

Triệu Lộ Tư đã tổ chức concert Stay Romantic in Thailand với sự tham gia của hàng nghìn khán giả. Sự kiện được tổ chức ở nước ngoài nhưng chính tại quê nhà Trung Quốc, sức hút của Triệu Lộ Tư vẫn thể hiện mạnh mẽ giúp cô trở thành ngôi sao được quan tâm nhất những ngày qua.

Truyền thông Trung Quốc đã tổng hợp số liệu và chỉ số thảo luận về Triệu Lộ Tư và nhận định: "Một đêm biểu diễn concert của Triệu Lộ Tư bằng người khác đóng phim suốt 4-5 tháng".

Cụ thể, từ khóa Triệu Lộ Tư trên nền tảng MXH Douyin chỉ trong một ngày tăng lên 1,04 tỷ lượt xem. Trong ngày Triệu Lộ Tư tổ chức concert, chỉ số Douyin của cô đạt tới hơn 22 triệu, trong khi đó thông thường một bộ phim có sức nóng cũng chỉ đạt khoảng 20 triệu, từ đầu năm 2026 đến nay chưa có phim nào đạt 16 triệu điểm độ hot trên Douyin.

Chỉ số thảo luận trên Weixin về Triệu Lộ Tư đạt 185 triệu (mức trung bình của các diễn viên có người hâm mộ đông đảo là từ 40-60 triệu điểm). Còn có rất nhiều video, hình ảnh quay tại buổi biểu diễn của Triệu Lộ Tư gây sốt trên các trang MXH như Weibo, Tiểu Hồng Thư, Douyin...

Bên cạnh sự bùng nổ truyền thông tại Trung Quốc, Triệu Lộ Tư vẫn nhận nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Trang phục của cô bị đánh giá phản cảm khi lộ nửa vòng ba. Khả năng hát và nhảy của Triệu Lộ Tư đều rất tệ dù nữ diễn viên đã hát nhép.

Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã hát nhép lộ liễu, có những đoạn khẩu hình miệng không khớp với lời nhạc. Một số người xem bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé nhưng lại nhận về trải nghiệm âm nhạc không xứng đáng.

Triệu Lộ Tư bị đánh giá khả năng ca hát nhảy múa hạn chế, trang phục có bộ phản cảm.

Cuối tháng 12/2024, nữ diễn viên phát bệnh khiến cơ thể bị tê liệt, phải nhập viện điều trị, tình trạng nguy hiểm khi cô mất khả năng ngôn ngữ, không thể cầm nắm vật bình thường, di chuyển bằng xe lăn.

Triệu Lộ Tư lên mạng khóc và cho biết cô bị công ty quản lý cũ chèn ép, đối xử bất công. Triệu Lộ Tư đứng lên đối đầu công ty. Hậu quả là Triệu Lộ Tư bị Ngân Hà Khốc Ngu chặn đứng nhiều hoạt động nghệ thuật.

Sau đó Triệu Lộ Tư thường xuyên lên mạng chia sẻ cảm xúc. Nhưng điều này khiến công chúng khó chịu, họ cho rằng nữ diễn viên lợi dụng bệnh tật gây chú ý. Thậm chí, show giải trí "chữa lành" của Triệu Lộ Tư cũng bị cấm phát sóng.

Thời điểm đó, khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư khó vực dậy, vì trong nhiều trường hợp trong quá khứ, nghệ sĩ đối đầu với công ty quản lý thường thua thiệt, nhiều người từ đó đánh mất tương lai tươi sáng.

Triệu Lộ Tư đang mạnh mẽ trở lại.

Tuy nhiên, hiện tại Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng quản lý với công ty mới là Công nghệ Văn hóa Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh, tài khoản mạng xã hội studio của nữ diễn viên cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng im lặng.

Triệu Lộ Tư chưa trở lại đóng phim, nhưng nữ diễn viên đã nhận thêm các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, ra bài hát mới, tổ chức fan meeting và biểu diễn âm nhạc.