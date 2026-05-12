Tăng cường thanh tra đột xuất spa thẩm mỹ

report Nhiều nghệ sĩ làm răng trắng quá, trông không tự nhiên

PGS.TS.BS CK2 Phan Minh Hoàng - Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Thẩm mỹ TPHCM:

Về tổng quan, thẩm mỹ nha khoa là lĩnh vực giúp cải thiện cả ngoại hình lẫn chức năng răng miệng. Việc đánh giá thẩm mỹ dựa trên màu sắc, hình dạng, vị trí và sự cân đối của hàm răng. Thẩm mỹ nha khoa không chỉ giúp nâng cao sự tự tin mà còn hỗ trợ người dân giao tiếp tốt hơn trong xã hội.

Xu hướng hiện nay cho thấy thẩm mỹ nha khoa đang được quan tâm hàng đầu và là nhu cầu rất lớn của xã hội hiện đại. Ngành nha khoa thẩm mỹ phát triển rất mạnh với nhiều dịch vụ đa dạng tại các bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và hệ thống phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt.

PGS.TS.BS CK2 Phan Minh Hoàng nói về thẩm mỹ nha khoa.

Có nhiều lý do khiến nhu cầu thẩm mỹ nha khoa ngày càng tăng cao. Đó là áp lực từ tiêu chuẩn ngoại hình ngày càng khắt khe hơn, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội. Người dân ngày càng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hiện đại hơn.

Xu hướng hiện nay cho thấy các dịch vụ như tẩy trắng răng, niềng răng và đặc biệt là dán veneer đang được quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ định đúng cũng tồn tại rất nhiều chỉ định sai. Điều quan trọng là người dân cần hiểu rõ khi nào nên dán veneer, khi nào không nên, và phải được bác sĩ chuyên môn tư vấn chính xác. Sự bùng nổ của truyền thông và mạng xã hội hiện nay cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một ‘bác sĩ nha khoa bất đắc dĩ’ thông qua Google, TikTok hay các nền tảng mạng xã hội. Có những người tự cập nhật kiến thức rồi tự quảng bá, tự tư vấn cho bệnh nhân, dẫn đến sự ngộ nhận và sai lầm trong chỉ định điều trị y khoa. Đây là vấn đề rất đáng báo động.

Tại Việt Nam hiện nay, nhu cầu thẩm mỹ nha khoa đang tăng rất cao, đặc biệt ở giới trẻ. Người trẻ ngày càng chú trọng ngoại hình nên nhu cầu làm đẹp răng miệng cũng tăng theo. Thị trường nha khoa phát triển mạnh mẽ với rất nhiều phòng khám được mở ra để đáp ứng nhu cầu làm đẹp. Đồng thời, khách hàng hiện nay cũng có nhiều lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình. Một vấn đề rất quan trọng là người dân cần lựa chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ chuyên môn và trang thiết bị hiện đại. Hiện nay, việc tra cứu thông tin bác sĩ rất dễ dàng.

Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm mỹ nha khoa hiện nay rất đa dạng. Người trưởng thành quan tâm đến cải thiện nụ cười để tăng tự tin trong giao tiếp. Thanh thiếu niên có nhu cầu chỉnh nha thẩm mỹ ngày càng nhiều. Với trẻ em, việc can thiệp sớm các vấn đề răng miệng sẽ giúp giảm nguy cơ lệch lạc răng về sau.

Tuy nhiên, phụ huynh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa có trình độ để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp và lâu dài cho trẻ. Một số trường hợp thường có nhu cầu thẩm mỹ nha khoa là người bị hô, móm, lệch lạc răng, sứt mẻ, gãy răng hoặc nhiễm màu men răng do sử dụng kháng sinh trước đây. Với những trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định veneer để cải thiện thẩm mỹ mà vẫn bảo tồn men răng tối đa.

Hiện nay, nhiều người có xu hướng làm răng quá trắng vì ảnh hưởng từ hình ảnh của người nổi tiếng. Tuy nhiên, khi cười lên lại thiếu tự nhiên. Chính vì vậy, việc lựa chọn màu sắc phù hợp với làn da và gương mặt là yếu tố thể hiện trình độ chuyên môn của bác sĩ nha khoa.

Chúng tôi khuyến nghị người dân cần tìm hiểu thật kỹ trước khi điều trị. Hãy lựa chọn bác sĩ có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản từ các trường đại học lớn và thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa. Hiện nay Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM rất quan tâm đến đào tạo liên tục. Theo quy định, trong vòng 5 năm, bác sĩ phải hoàn thành 120 tiết đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức mới và nâng cao chất lượng điều trị.

Người dân cũng cần kiểm tra cơ sở vật chất của phòng khám, tham khảo ý kiến từ những khách hàng trước đó hoặc từ các chuyên gia khác để lựa chọn nơi điều trị an toàn. Đồng thời, phải kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đánh giá sức khỏe tổng quát và lựa chọn giải pháp thẩm mỹ phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro.

