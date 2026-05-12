Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Những thói quen hàng ngày làm mắt bị tăng độ

P.V

Bác sĩ CK1 Cấn Ngọc Thúy - Phòng khám Mắt 315 số 885 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết có rất nhiều nguyên nhân làm tăng độ cận thị hoặc độ lão thị của mắt. Trong đó, những nguyên nhân do thói quen hàng ngày có thể điều chỉnh được nhưng nhiều người chưa quan tâm.

Những yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề về mắt

Mắt cũng như tất cả các bộ phận khác của cơ thể, hoạt động liên tục cả ngày nên quá trình lão hóa không thể tránh khỏi. Bác sĩ CK1 Cấn Ngọc Thúy - Phòng khám Mắt 315 số 885 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM khuyến cáo những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến mắt, trong đó có những nguyên nhân chỉ cần điều chỉnh lối sống, thói quen sinh hoạt sẽ tốt cho mắt.

Tuổi tác: Càng lớn tuổi, mắt càng dễ gặp các bệnh như lão thị, đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, glôcôm…

Sử dụng thiết bị điện tử nhiều: Nhìn điện thoại, máy tính quá lâu gây mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ tạm thời…

Ánh sáng không phù hợp: Đọc sách hoặc làm việc nơi quá tối hay quá chói làm mắt phải điều tiết nhiều.

image001-7672.jpg
Tại Hệ Thống Y Tế Mắt 315, quy trình đo khúc xạ được thực hiện theo chuẩn y khoa, đảm bảo độ chính xác và an toàn cho từng khách hàng gồm có: Kiểm tra thị lực tổng quát, Đo khúc xạ bằng máy chuyên dụng, Bác sĩ thăm khám và tư vấn trực tiếp, Kiểm tra lại độ kính trước khi cắt kính.

Tia UV từ ánh nắng mặt trời: Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mà không bảo vệ mắt có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và tổn thương võng mạc.

Chế độ dinh dưỡng kém: Thiếu vitamin A, lutein, omega-3 ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe võng mạc.

Môi trường sống và làm việc: Khói bụi, hóa chất, điều hòa, ô nhiễm dễ gây kích ứng và khô mắt.

Bệnh lý toàn thân: Tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu có thể gây tổn thương mạch máu võng mạc và giảm thị lực.

Thói quen sinh hoạt: Thức khuya, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều làm tăng nguy cơ bệnh mắt.

image003-9602.jpg
Đừng quên thời gian lý tưởng để kiểm tra định kỳ cho mắt là 3–6 tháng

Yếu tố di truyền: Một số bệnh mắt như cận thị nặng, glôcôm có tính chất gia đình.

Ngoài ra, Bác sĩ Cấn Ngọc Thúy cho biết thêm việc không khám mắt định kỳ cũng tiềm ẩn nguy cơ cho các vấn đề về mắt. Nhiều bệnh mắt tiến triển âm thầm, phát hiện muộn có thể ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Những dấu hiệu cho thấy mắt bị tăng độ cận thị hoặc độ lão thị

Để biết có bị tăng độ hay không, chưa cần đến bác sĩ đo mắt, mọi người có thể tự chẩn đoán khả năng mắt bị tăng độ qua các dấu hiệu sau:

Dấu hiệu tăng độ cận thị: Nhìn xa mờ hơn trước, xem ti vi hoặc nhìn bảng không rõ, phải nheo mắt mới nhìn rõ vật ở xa, mang kính cũ nhưng cảm giác không còn rõ như trước, hay dụi mắt, mỏi mắt hoặc nhức đầu sau khi làm việc lâu, nhìn đèn xe ban đêm bị chói hoặc có quầng sáng, trẻ em thường ngồi gần ti vi hoặc cúi sát sách vở hoặc màn hình điện thoại

Dấu hiệu tăng độ lão thị thường gặp từ sau 40 tuổi: Đọc sách hoặc nhìn gần sách báo, điện thoại thấy mờ hơn, phải đưa sách báo, điện thoại ra xa mới nhìn rõ chữ, cần ánh sáng mạnh hơn khi nhìn gần đọc sách, xem điện thoại, chuyển từ nhìn xa sang nhìn gần thấy khó tập trung hoặc mất vài giây mới nhìn rõ.

Khi có các dấu hiệu trên, nên khám mắt định kỳ để đo lại độ kính và kiểm tra sức khoẻ mắt. Việc mang kính đúng độ sẽ giúp mắt dễ chịu hơn, hạn chế mỏi mắt và cải thiện chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Tại Hệ Thống Y Tế Mắt 315, quy trình đo khúc xạ được thực hiện theo chuẩn y khoa, đảm bảo độ chính xác và an toàn cho từng khách hàng gồm có: Kiểm tra thị lực tổng quát, Đo khúc xạ bằng máy chuyên dụng, Bác sĩ thăm khám và tư vấn trực tiếp, Kiểm tra lại độ kính trước khi cắt kính. Tất cả đều được thực hiện bài bản – kỹ lưỡng, giúp bạn hiểu rõ tình trạng mắt của mình, không chỉ “đeo kính cho rõ” mà còn đeo kính đúng.

Hệ thống Y Tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/

P.V
#mắt #cận thị #lão thị #chăm sóc mắt #nguyên nhân mắt #khám mắt #bác sĩ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe