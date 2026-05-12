Những thói quen hàng ngày làm mắt bị tăng độ

Bác sĩ CK1 Cấn Ngọc Thúy - Phòng khám Mắt 315 số 885 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết có rất nhiều nguyên nhân làm tăng độ cận thị hoặc độ lão thị của mắt. Trong đó, những nguyên nhân do thói quen hàng ngày có thể điều chỉnh được nhưng nhiều người chưa quan tâm.

Những yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề về mắt

Mắt cũng như tất cả các bộ phận khác của cơ thể, hoạt động liên tục cả ngày nên quá trình lão hóa không thể tránh khỏi. Bác sĩ CK1 Cấn Ngọc Thúy - Phòng khám Mắt 315 số 885 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM khuyến cáo những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến mắt, trong đó có những nguyên nhân chỉ cần điều chỉnh lối sống, thói quen sinh hoạt sẽ tốt cho mắt.

Tuổi tác: Càng lớn tuổi, mắt càng dễ gặp các bệnh như lão thị, đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, glôcôm…

Sử dụng thiết bị điện tử nhiều: Nhìn điện thoại, máy tính quá lâu gây mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ tạm thời…

Ánh sáng không phù hợp: Đọc sách hoặc làm việc nơi quá tối hay quá chói làm mắt phải điều tiết nhiều.

Tia UV từ ánh nắng mặt trời: Tiếp xúc nhiều với ánh nắng mà không bảo vệ mắt có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và tổn thương võng mạc.

Chế độ dinh dưỡng kém: Thiếu vitamin A, lutein, omega-3 ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe võng mạc.

Môi trường sống và làm việc: Khói bụi, hóa chất, điều hòa, ô nhiễm dễ gây kích ứng và khô mắt.

Bệnh lý toàn thân: Tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu có thể gây tổn thương mạch máu võng mạc và giảm thị lực.

Thói quen sinh hoạt: Thức khuya, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều làm tăng nguy cơ bệnh mắt.

Yếu tố di truyền: Một số bệnh mắt như cận thị nặng, glôcôm có tính chất gia đình.

Ngoài ra, Bác sĩ Cấn Ngọc Thúy cho biết thêm việc không khám mắt định kỳ cũng tiềm ẩn nguy cơ cho các vấn đề về mắt. Nhiều bệnh mắt tiến triển âm thầm, phát hiện muộn có thể ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Những dấu hiệu cho thấy mắt bị tăng độ cận thị hoặc độ lão thị

Để biết có bị tăng độ hay không, chưa cần đến bác sĩ đo mắt, mọi người có thể tự chẩn đoán khả năng mắt bị tăng độ qua các dấu hiệu sau:

Dấu hiệu tăng độ cận thị: Nhìn xa mờ hơn trước, xem ti vi hoặc nhìn bảng không rõ, phải nheo mắt mới nhìn rõ vật ở xa, mang kính cũ nhưng cảm giác không còn rõ như trước, hay dụi mắt, mỏi mắt hoặc nhức đầu sau khi làm việc lâu, nhìn đèn xe ban đêm bị chói hoặc có quầng sáng, trẻ em thường ngồi gần ti vi hoặc cúi sát sách vở hoặc màn hình điện thoại

Dấu hiệu tăng độ lão thị thường gặp từ sau 40 tuổi: Đọc sách hoặc nhìn gần sách báo, điện thoại thấy mờ hơn, phải đưa sách báo, điện thoại ra xa mới nhìn rõ chữ, cần ánh sáng mạnh hơn khi nhìn gần đọc sách, xem điện thoại, chuyển từ nhìn xa sang nhìn gần thấy khó tập trung hoặc mất vài giây mới nhìn rõ.

Khi có các dấu hiệu trên, nên khám mắt định kỳ để đo lại độ kính và kiểm tra sức khoẻ mắt. Việc mang kính đúng độ sẽ giúp mắt dễ chịu hơn, hạn chế mỏi mắt và cải thiện chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Tại Hệ Thống Y Tế Mắt 315, quy trình đo khúc xạ được thực hiện theo chuẩn y khoa, đảm bảo độ chính xác và an toàn cho từng khách hàng gồm có: Kiểm tra thị lực tổng quát, Đo khúc xạ bằng máy chuyên dụng, Bác sĩ thăm khám và tư vấn trực tiếp, Kiểm tra lại độ kính trước khi cắt kính. Tất cả đều được thực hiện bài bản – kỹ lưỡng, giúp bạn hiểu rõ tình trạng mắt của mình, không chỉ “đeo kính cho rõ” mà còn đeo kính đúng.

