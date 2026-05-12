Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không chỉ là thay chiếc bút bằng bàn phím mà là thay đổi tư duy

TPO - Bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không chỉ là thay chiếc bút bằng bàn phím mà là thay đổi tư duy để đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn.

Ngày 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra phiên trọng thể.

Tại Đại hội, bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trình bày tham luận với chủ đề "Mặt trận số Thủ đô: Hành động quyết liệt - Kết nối niềm tin - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới".

Bà Bùi Huyền Mai trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Chuyển đổi số là “mệnh lệnh” từ thực tiễn

Bà Bùi Huyền Mai khẳng định, trong dòng chảy của kỷ nguyên số, MTTQ TP Hà Nội xác định chuyển đổi số là cầu nối cốt lõi để đưa Mặt trận đến gần dân và thấu hiểu dân hơn. Đây là sự cụ thể hóa yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng Thủ đô Hà Nội an toàn, lành mạnh, phục vụ nhân dân.

Bà Mai dẫn chứng, trước đây, để một ý kiến phản ánh về con ngõ ngập lụt hay ô nhiễm môi trường đến được cấp có thẩm quyền phải mất cả tháng với nhiều đơn thư, họp hành, nhưng nay đã khác.

“Tại Thủ đô Hà Nội, chỉ cần ứng dụng iHanoi với một chiếc smartphone và vài thao tác đơn giản, tiếng nói của người dân đã ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền để giải quyết theo thời gian thực”, bà Mai nói.

Bà Mai nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là mệnh lệnh từ thực tiễn cuộc sống, là cầu nối để Mặt trận gần dân hơn, trở thành nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc".

Điều quan trọng nhất không phải là công nghệ hiện đại đến đâu, mà là mỗi người dân cảm nhận rõ hơn sự gần gũi, lắng nghe và đồng hành của Mặt trận trong đời sống hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, chủ động tham gia và sẵn sàng chia sẻ trên môi trường số, đó cũng chính là lúc sức mạnh đại đoàn kết được củng cố từ cơ sở.

“Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy. Khác với chính quyền số hướng tới mục tiêu quản trị xã hội tốt hơn, mục tiêu chuyển đổi số của Mặt trận hướng tới là kết nối, lắng nghe, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định từ cơ sở”, bà Bùi Huyền Mai.

Năm mũi nhọn đột phá của "Mặt trận số" Thủ đô

Bà Bùi Huyền Mai cho biết, MTTQ TP Hà Nội đang tập trung vào 5 mũi nhọn đột phá. Cụ thể, xây dựng hạ tầng "một trục, đa kênh". Mọi hoạt động từ chỉ đạo đến lắng nghe dân đều diễn ra trên môi trường mạng an toàn qua các ứng dụng iHanoi, Hanoi-Work... tạo ra "hạ tầng của niềm tin".

Đổi mới tuyên truyền bằng công nghệ AI, qua đó tạo ra video ngắn, infographics sinh động, giúp chủ trương thấm sâu, lan tỏa chỉ sau vài giây.

Vận hành hệ thống quản trị số khoa học với nền tảng không gian làm việc số dùng chung đã được triển khai toàn diện đến 126 xã, phường. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển từ quản lý bằng văn bản sang quản trị bằng dữ liệu và mục tiêu, đo đếm được kết quả thực hiện một cách rõ ràng, đảm bảo được tính liên tục và hệ thống trong toàn bộ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ thành phố tới cơ sở.

Xây dựng kho dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Đây sẽ là hạt nhân của mọi hoạt động. Việc nắm chắc dữ liệu đoàn viên, hội viên cho phép Mặt trận chuyển từ vận động theo phong trào sang vận động đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đặc biệt là đúng thời điểm.

Thí điểm xây dựng mô hình thôn, tổ dân phố số gắn với thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Hà Nội. Đây là bước đột phá để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mọi phản ánh, yêu cầu, nguyện vọng của người dân qua các nền tảng số đều được xử lý và phản hồi theo thời gian thực. Từng bước xây dựng mô hình cộng đồng tự quản, nơi người dân "một chạm", không qua trung gian, không cần giấy tờ, không phải chờ đợi, đo đếm được sự hài lòng của người dân.

Thay đổi tư duy quản trị

Bà Bùi Huyền Mai cũng chỉ ra những thách thức như dữ liệu còn phân tán, khoảng cách số giữa các thế hệ và đặc biệt là tư duy “làm hình thức” ở một số nơi.

“Chuyển đổi số không phải là mua sắm thiết bị, không phải là nâng cấp phần mềm mà thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị. Nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là những con số vô hồn”, bà Mai khẳng định.

Trong thời gian tới, bà Mai nêu rõ, MTTQ TP Hà Nội cam kết thực hiện 3 giải pháp chiến lược. Xóa bỏ các cứ điểm thông tin để tạo hệ sinh thái số thống nhất từ thành phố đến cơ sở.

Đào tạo kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận, chuyển từ tập huấn phần mềm sang đào tạo tư duy quản trị số. Mỗi cán bộ Mặt trận sẽ thực sự trở thành một tuyên truyền viên số nhạy bén, bắt đầu từ thành phố làm trước, làm gương, sau đó sẽ lan tỏa tới cơ sở.

Tiên phong lắng nghe mạng xã hội, chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo trước các điểm nóng, nhận diện sớm vấn đề dân sinh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền đi trước một bước trong việc tạo ra đồng thuận xã hội