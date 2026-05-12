'Chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất'

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là "chìa khóa" để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Sáng 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua và công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh, đại hội diễn ra sau thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng nêu rõ, điều này góp phần “tạo một xung lực mới, khí thế mới cho MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Dành thời gian nêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, thời gian qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; lạm phát, bội chi, nợ công được kiểm soát. Trong Quý I năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%. Xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng số…

“Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự hỗ trợ của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự đồng hành của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong thành công chung của cả nước, có đóng góp tích cực, quan trọng của công tác phối hợp chặt chẽ ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Điểm qua các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu thực tiễn để tăng cường công tác phối hợp.

Trong đó, theo Phó Thủ tướng, hai bên cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, mọi tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đảm bảo mọi quyết sách được nhân dân đồng thuận

Phó Thủ tướng cũng nêu về tăng cường phối hợp thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo tích cực đời sống nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa phương có đông đồng bào dân tộc. Phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến Nhân dân mà đại hội đã đề ra.

Phối hợp, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngay từ bước đánh giá tác động trong lập và hoạch định chính sách; nâng cao chất lượng các dự án luật; phát huy dân chủ, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, sẽ phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với bạn bè quốc tế, đối tác truyền thống, nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.

“Chính phủ cam kết cùng MTTQ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường kết quả, lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động, như: tổ chức Tháng nghe dân nói; triển khai nền tảng Mặt trận số tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; triển khai các hành động, các phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, sẽ phối hợp điều chỉnh, bổ sung nghị quyết liên tục, xây dựng nội dung, cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu, tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

“Chính phủ luôn xác định công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.