Thế giới

Mỹ: Nữ thị trưởng từ chức, nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Một thị trưởng ở Nam California nhận tội làm đặc vụ bất hợp pháp cho Trung Quốc và đã từ chức, các quan chức cho biết.

c-gettyimages-1749262278.jpg
Bà Eileen Wang. (Ảnh: Getty Images)

Bà Eileen Wang - Thị trưởng thành phố Arcadia - bị buộc tội hồi tháng 4 với tội danh hoạt động tại Mỹ trong vai trò là đặc vụ bất hợp pháp của chính phủ nước ngoài. Bà bị cáo buộc làm theo chỉ thị của các quan chức Trung Quốc, chẳng hạn như chia sẻ các bài báo có lợi cho Trung Quốc, mà không thông báo trước cho Chính phủ Mỹ theo quy định của pháp luật.

Các quan chức liên bang cho biết, bà Wang đã nhận tội, với mức án tối đa là 10 năm tù.

Người phụ nữ 58 tuổi này được bầu vào hội đồng thành phố gồm 5 người vào tháng 11/2022, trong đó thị trưởng được bầu chọn theo hình thức luân phiên.

Các luật sư của bà Wang cho biết trong một tuyên bố, rằng bà nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và chấp nhận trách nhiệm về “những sai lầm cá nhân trong quá khứ”.

Theo tuyên bố nhận tội, Wang cho biết bà và một đồng nghiệp Yaoning “Mike” Sun, đã làm việc cho các quan chức Trung Quốc từ cuối năm 2020 đến năm 2022 để thúc đẩy lợi ích của họ bằng cách tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc tại Mỹ. Sun đang thụ án 4 năm tù sau khi nhận tội về cùng tội danh. Ông cũng được liệt kê trong hồ sơ chiến dịch tranh cử với tư cách là thủ quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2022 của bà Wang.

Arcadia nằm cách Los Angeles khoảng 21 km về phía đông bắc. Thành phố có khoảng 53.000 dân, đa số là người châu Á và có mật độ người Hoa sinh sống cao.

Wang và Sun điều hành trang web tin tức U.S. News Center, hướng đến cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, và được các quan chức Trung Quốc chỉ thị đăng tải nội dung ủng hộ Trung Quốc trên đó.

Trong một trường hợp vào tháng 6/2021, một quan chức Trung Quốc được cho là đã gửi cho bà Wang một đường link dẫn đến bức thư được đăng trên tờ Los Angeles Times do Tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Los Angeles viết. Chỉ vài phút sau, bà Wang đã chia sẻ đường link này trên trang tin của mình.

Vào thời điểm đó, Wang đính hôn với Sun, luật sư của bà cho biết. Bà nói rằng mối quan hệ đó đã kết thúc vào mùa xuân năm 2024, cáo buộc Sun dẫn dắt bà lạc lối.

Wang cũng thường trao đổi với John Chen, người cũng đã nhận tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và bị kết án 20 tháng tù.

Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin này.

AP
