Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành 'tiếng lòng' của nhân dân

TPO - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Mặt trận Tổ quốc phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, minh bạch, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”.

“Màng lọc” hữu hiệu

Sáng 12/5, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, vượt lên rất nhiều khó khăn, thử thách, với tinh thần đổi mới sáng tạo, MTTQ Việt Nam đã triển khai toàn diện các chương trình hành động, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đề ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vai trò đậm nét của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua được thể hiện sâu sắc trong 2 lĩnh vực. Thứ nhất là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế được chú trọng, tăng cường và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, MTTQ đã khơi dậy và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013; chủ động, trách nhiệm cao trong việc rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

MTTQ cũng bắt nhịp với yêu cầu đổi mới tư duy và quy trình lập pháp, công tác phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành “màng lọc” hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, sát với thực tiễn, có tính khả thi; được các cơ quan đánh giá cao, tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng.

Vai trò đậm nét thứ 2, theo bà Thanh là công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Như Ý

Trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sự phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm rất cao đã góp phần làm nên thành công hết sức tốt đẹp của cuộc bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (99,70%), bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và bầu được 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội, cung cấp thông tin, kiến nghị từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát.

Gần dân, sát dân

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Thanh kiến nghị tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là hoạt động phản biện xã hội.

Các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Như Ý

MTTQ phải thực sự trở thành “tiếng lòng” của nhân dân, là kênh đóng góp quan trọng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Bà Thanh cũng kiến nghị bám sát định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để phối hợp triển khai có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ lập pháp, nhất là các nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, chiến lược đối với sự phát triển đất nước.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo thực hiện tốt việc tham gia tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tham vấn ý kiến nhân dân để hoàn thiện kết quả rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Vẫn theo Phó Chủ tịch Quốc hội, MTTQ cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, linh hoạt, gần dân, sát dân; kết hợp hiệu quả giữa phương thức truyền thống với ứng dụng chuyển đổi số để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống…