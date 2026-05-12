Nghi phạm sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh đã tử vong

TPO - Ngày 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) xác nhận Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh), nghi phạm trong vụ án mạng khiến vợ và con 2 tháng tuổi tử vong đã không qua khỏi sau thời gian điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, Nguyễn Tấn Phú tử vong do tình trạng suy đa tạng diễn tiến nặng. Trước đó, Phú bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra hành vi giết người liên quan vụ thảm án xảy ra tại xã Vĩnh Công.

Trong quá trình bị tạm giữ, nghi phạm Phú có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa đến cơ sở y tế để điều trị, theo dõi chặt chẽ dưới sự giám sát của lực lượng công an.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Phú là nghi phạm gây ra thảm án ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 3/5, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà Phú.

Người thân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Nhiều người chứng kiến Phú dùng dao tấn công vợ là chị Đ.T.T và con trai mới 2 tháng tuổi, khiến cả hai tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của nghi phạm lao vào can ngăn cũng bị chém trọng thương.

Theo lời kể của hàng xóm, Phú làm nghề thợ bạc, sống hiền lành, chưa có tiền án tiền sự và trước đó được cho là rất yêu thương vợ con. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra án mạng vài giờ, nghi phạm có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Trước đó, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần nhằm xác định năng lực hành vi của Phú tại thời điểm gây án.