Sau 3 năm bơm silicon ‘độ cậu bé', người đàn ông cầu cứu bác sĩ

Vân Sơn

TPO - Ngày 12/5, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa phẫu thuật xử lý biến chứng nặng cho nam bệnh nhân sau khi tự bơm silicon vào dương vật để tăng kích thước. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ vùng tổn thương và tạo hình lại cơ quan sinh dục của bệnh nhân.

Khoảng 3 năm trước, nghe bạn mách về giải pháp bơm silicon để tăng kích thước và khoái cảm cho “cậu nhỏ”, anh L.V.H. (40 tuổi) đã tự mua silicon lỏng về bơm vào bộ phận sinh dục của mình.

Sau khi bơm, anh H. rơi vào tình trạng đau tức kéo dài, bộ phận dương vật bị biến dạng nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn cương dương. Gần đây, mức độ đau ngày càng tăng ở vùng dương vật nên phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật với độ dày khoảng 3–4 mm, với diện rộng lên đến 3cm. Điểm khó khăn nhất của ca bệnh này là lượng silicon đã bị “tổ chức hóa”, bám chặt và hòa lẫn hoàn toàn với các lớp da cũng như mô dưới da.

benh-vien.jpg
Bác sĩ thăm khám cho nam bệnh nhân sau phẫu thuật

ThS.BS.Vũ Thái Hoàng cho biết, điều khiến ê-kíp phẫu thuật lo ngại nhất không chỉ là kích thước vùng tổn thương, mà là việc silicon đã “tổ chức hóa”. Thay vì nằm tách biệt, chất lỏng này đã bám chặt, hòa lẫn cùng các lớp da và mô dưới da. "Chúng tôi buộc phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương bị xơ hóa. Sau đó, tạo hình lại bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt, nhằm khôi phục tối đa hình dạng và chức năng dương vật cho bệnh nhân", BS.Hoàng nói.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị để đánh giá khả năng phục hồi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, việc tự ý sử dụng các chất độn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng, để tiêm vào cơ thể là hành động cực kỳ nguy hiểm. Silicon lỏng tuyệt đối không được phép sử dụng trong các thủ thuật này do nguy cơ gây viêm nhiễm, xơ hóa và biến dạng mô vĩnh viễn.

Để tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra, BS.Hoàng khuyến cáo cộng đồng cần thận trọng với tin đồn, không tin theo các lời quảng cáo hoặc phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học. Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, nam giới cần tìm đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ y khoa. Việc can thiệp sai cách có thể dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang", gây tổn thương vĩnh viễn đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục.

