Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nghiêm túc xem xét khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, trong bối cảnh đàm phán bế tắc và Tehran bác bỏ đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, ông hiện nghiêng nhiều hơn về khả năng nối lại các hoạt động quân sự so với những tuần trước đây.

Theo các nguồn tin thân cận, sự mất kiên nhẫn của ông Trump xuất phát từ việc eo biển Hormuz vẫn bị phong toả cùng với một số đánh giá, rằng có những bất đồng trong nội bộ lãnh đạo Iran đang cản trở Tehran đưa ra các nhượng bộ đáng kể trong đàm phán hạt nhân.

Phản hồi mới nhất từ phía Iran bị ông Trump đánh giá là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", khiến nhiều quan chức Mỹ nghi ngờ về thiện chí đàm phán của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nguồn tin cho biết trong chính quyền Mỹ hiện tồn tại nhiều luồng quan điểm khác nhau về việc giải quyết vấn đề ở Iran. Một số quan chức, trong đó có các thành viên tại Lầu Năm Góc, ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn hơn nhằm gây sức ép buộc Iran quay lại bàn đàm phán, bao gồm khả năng tiến hành những cuộc tấn công để làm suy yếu vị thế của Tehran. Trong khi đó, một số quan chức khác vẫn muốn dành thêm cơ hội cho giải pháp ngoại giao.

Một số thành viên trong nhóm trợ lý của ông Trump muốn Pakistan đóng vai trò trực tiếp và quyết liệt hơn trong việc truyền đạt thông điệp tới Iran. Theo các nguồn tin, nhiều quan chức Mỹ cho rằng Islamabad đang đưa ra cho Washington cái nhìn tích cực hơn thực tế về lập trường của Tehran so với thực tế.

Một quan chức khu vực cho biết một số quốc gia Trung Đông và Pakistan đã nỗ lực hết sức để truyền đạt với phía Iran, rằng Tổng thống Trump đang thất vọng và đây là cơ hội cuối cùng để họ nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao, tuy nhiên, phía Iran dường như không coi trọng những cảnh báo này.

Hôm thứ Hai (11/5), ông Trump tiếp tục họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận các phương án tiếp theo. Theo các nguồn tin thân cận, khó có quyết định cuối cùng nào được đưa ra trước khi ông Trump lên đường tới Trung Quốc vào chiều thứ Ba (12/5).

Trong khi đó, tờ Axios dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết, cuộc họp an ninh quốc gia hôm thứ Hai tập trung vào các lựa chọn tiếp theo trong cuộc chiến với Iran, bao gồm khả năng nối lại hành động quân sự.

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, song việc Iran bác bỏ nhiều yêu cầu của Washington và từ chối nhượng bộ đáng kể về chương trình hạt nhân đã khiến phương án quân sự một lần nữa được đưa ra thảo luận.

Mỹ đã chờ 10 ngày để nhận phản hồi từ Iran đối với dự thảo đề xuất chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran hôm Chủ nhật cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó đồng nghĩa với việc "đầu hàng trước các yêu cầu quá đáng".

Theo hai quan chức Mỹ, ông Trump hiện đang nghiêng về khả năng triển khai một số hành động quân sự nhằm gia tăng áp lực đối với Iran và buộc Tehran phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Một trong những phương án đang được cân nhắc là nối lại "Dự án Tự do" - chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz do Mỹ triển khai trước đó nhưng đã tạm dừng vào tuần trước.

Quỳnh Như
CNN, Axios
#Mỹ #Iran #quân sự #đàm phán #eo biển Hormuz #xung đột #ngoại giao #hạt nhân #hoà bình

