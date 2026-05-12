NSND Lê Khanh: 'Có người nói tôi lên phim ghê gớm quá'

TPO - Phim điện ảnh ''Một thời ta đã yêu'' đã có buổi ra khán giả TPHCM vào tối 11/5. Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, Quỳnh Thy vào vai Quỳnh - một người mẫu và có mối tình tay ba với Toàn (Quốc Trường) và Bảo (Quốc Huy). NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Bảo và lần đầu đóng cặp vợ chồng với nghệ sĩ Thành Lộc.

Phim điện ảnh Một thời ta đã yêu đã có buổi ra khán giả TPHCM vào tối 11/5. Sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ khách mời cùng dàn diễn viên chính gồm nghệ sĩ Kim Xuân, Lê Khanh, Thành Lộc, NSX - diễn viên Quỳnh Thy, diễn viên Quốc Huy, Quốc Trường, Phát Đạt, Lâm Thanh Mỹ…

Chia sẻ tại buổi ra mắt, diễn viên Quốc Trường, người đảm nhận vai Toàn - người đàn ông giàu có và si tình - cho biết đây là nhân vật gần với anh ngoài đời nhất từ trước tới nay.

“Tôi khá thích vai này vì đây là vai gần với mình nhất từ trước tới giờ. Trước đây tôi toàn đóng phản diện, cá tính mạnh, chứ ngoài đời không hẳn như vậy. Còn vai Toàn là một người yêu hết mình, sống hết mình và đôi lúc cũng rất mạo hiểm, nên dù vai không lớn tôi vẫn thích tham gia”, nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh nhân vật, Quốc Trường cũng bị thu hút bởi bối cảnh phim mang màu sắc những năm 2000-2005. Nam diễn viên cho biết anh muốn góp mặt trong một bộ phim có không khí hoài niệm như vậy để tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Quốc Trường cũng bày tỏ sự bất ngờ khi khán giả liên tục bật cười trong suốt buổi xem phim, dù trước đó chưa hình dung rõ yếu tố hài hước sẽ được đón nhận ra sao.

Còn với Quốc Huy, vai Bảo là trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất. Dù xuất hiện xuyên suốt bộ phim, phần lớn các phân đoạn đều là những cảnh diễn một mình, buộc nam diễn viên phải tự xử lý cảm xúc, tưởng tượng tình huống và đào sâu nội tâm nhân vật để hoàn thành vai diễn.

Nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim Quỳnh Thy chia sẻ Một thời ta đã yêu là dự án mà cô đã dành nhiều thời gian và tâm huyết. "Thực tế tôi đã vắng mặt khỏi showbiz Việt khá là lâu nên Một thời ta đã yêu là cơ hội để tôi trở lại với nghệ thuật. Mong là khán giả sẽ đón nhận phim để chúng tôi có cơ hội làm tốt hơn nữa ở các dự án sau", Quỳnh Thy chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý trong buổi ra mắt phim là màn tương tác đầy thân thiết giữa NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc khi cả hai lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng.

Trong khi NSƯT Thành Lộc mong muốn được lắng nghe nhận xét khách quan và chân thực nhất từ khán giả, NSND Lê Khanh lại có chia sẻ đầy hài hước về phản ứng của người xem sau suất chiếu đầu tiên.

“Vừa bước lên đây đã có người nói với tôi 'Chị ơi, sao chị hiền mà lên phim chị ghê quá’. Tôi khẳng định đó là hoàn cảnh của nhân vật. Mỗi thành viên trong đoàn phim chỉ là mảnh ghép nhỏ, nhưng hy vọng tất cả cùng tạo nên bức tranh của Nguyễn Xuân Nghĩa", NSND Lê Khanh nói.

Lấy bối cảnh vùng biển đầy nắng gió cùng không khí hoài niệm của những năm 2000, Một thời ta đã yêu mở ra câu chuyện thanh xuân vừa thơ mộng vừa day dứt về rung động đầu đời và ám ảnh kéo dài đến tận khi trưởng thành. Phim theo chân Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt) - chàng trai mang trong mình mối tình đầu không thể quên với Quỳnh (Quỳnh Thy), người mẫu xinh đẹp và trưởng thành hơn anh nhiều tuổi. Dù luôn có cô bạn đồng trang lứa âm thầm dành tình cảm, Bảo vẫn bất chấp chạy theo tiếng gọi con tim, lao vào mối quan hệ đầy mê hoặc nhưng cũng chất chứa tổn thương.

Xuyên suốt hành trình ấy là sự xuất hiện của Toàn (Quốc Trường) - bạn trai của Quỳnh, khiến câu chuyện tình cảm càng trở nên phức tạp với những lựa chọn, ghen tuông, mâu thuẫn và cả khát vọng được yêu đến tận cùng. Từ những mùa hè tuổi 18 đầy mộng mơ đến cuộc hội ngộ nhiều năm sau, bộ phim khắc họa hành trình trưởng thành của các nhân vật khi phải đối diện với hậu quả từ chính lựa chọn của mình. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu đầu đời, Một thời ta đã yêu còn gợi lên cảm giác tiếc nuối, hoài niệm và sự day dứt về những điều từng đi qua trong tuổi trẻ của mỗi người.