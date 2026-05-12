Sát hại người tình đang mang thai, 5 ngày sau quay lại đổ xăng, dầu lên thi thể

Nhật Huy

TPO - Sau nhiều ngày sát hại người tình đang mang thai rồi bỏ trốn, Hồ Bảo Khanh bị lực lượng trinh sát Công an TP. Cần Thơ bắt giữ tại phường Cái Răng. Nghi phạm khai, sau khi gây án 5 ngày còn quay lại phòng trọ đổ xăng, dầu hỏa lên thi thể nạn nhân.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 10/5, anh L.T.L. (chủ một khu nhà trọ ở phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) phát hiện phòng trọ số 6 có mùi hôi bất thường nên gọi điện cho Khanh, người thuê phòng, yêu cầu quay về mở cửa kiểm tra.

Do không liên lạc được với Khanh, anh L. cùng những người thuê trọ xung quanh phá khóa cửa. Khi vào bên trong, mọi người phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy nặng nên trình báo công an.

Hồ Bảo Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACT.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án nên tiến hành truy bắt. Trưa 11/5, khi Khanh đang chờ đón khách tại phường Cái Răng (TP. Cần Thơ) bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Khanh khai chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T. (SN 2005). Trong thời gian sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan chuyện tiền bạc và sinh hoạt.

Tối 1/5, sau khi cãi vã, cả hai đi ngủ. Tuy nhiên, trong lúc chị T. ngủ say, Khanh nhớ lại chuyện mâu thuẫn nên tức giận, ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm bị sát hại, chị T. đang mang thai.

Sau khi gây án, Khanh lên TPHCM rồi quay về xã Châu Thành, lưu trú tại một tiệm bi-da. Đến chiều 6/5, nghi phạm mua dầu hỏa và xăng mang đến phòng trọ, tưới lên thi thể nạn nhân cùng nhiều vật dụng trong phòng nhằm phi tang rồi khóa cửa bỏ đi.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Khanh vẫn sinh hoạt bình thường, quay lại tiệm bi-da chơi và chạy xe chở khách như chưa có chuyện gì xảy ra.

