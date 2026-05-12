Bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên

Hoàng An

TPO - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân Tối cao cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên.

screen-shot-2026-05-12-at-154211.png
Lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Hùng, ông Lê Xuân Sơn cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, đồng thời cam kết sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài bổ nhiệm hai Chánh án, Tòa án nhân dân Tối cao cũng bổ nhiệm ông Phùng Hải Hiệp (SN 1974) Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, công tác tại Vụ Giám đốc, kiểm tra II Tòa án nhân dân Tối cao, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra III. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Phan Nam (SN 1975) Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, công tác tại Vụ Giám đốc, kiểm tra II Tòa án nhân dân Tối cao, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra IV. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

#Hưng Yên #Thái Nguyên #Chánh án tỉnh #Tòa án nhân dân Tối cao #Bổ nhiệm chánh án #Bổ nhiệm cán bộ #Chánh án tỉnh Hưng Yên #Chánh án tỉnh Thái Nguyên

