11 mỏ khoáng sản ở Nghệ An được khai thác không đấu giá

TPO - Tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt 11 khu vực mỏ khoáng sản không đấu giá quyền khai thác nhằm phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Ngày 12/5, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND phê duyệt 11 khu vực mỏ khoáng sản không thực hiện đấu giá quyền khai thác nhằm phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo quyết định, có 10 mỏ đất san lấp tại các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với tổng diện tích hơn 113,86ha và 1 mỏ cát, sỏi tại khu vực sông Lam, xã Yên Xuân diện tích 12,12ha được đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Các khu vực mỏ này được phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15.

Cụ thể, các mỏ đất gồm: Nam Đàn 1 diện tích 8,07ha; Xuân Lâm 1 với hai khu vực có tổng diện tích gần 13ha; Xuân Lâm 2 diện tích 2,44ha; Xuân Lâm 4 diện tích 17,10ha; Kim Bảng diện tích 18,24ha.

Ngoài ra còn có các mỏ Rú Thông - Cồn Cỏ tại xã Nam Đàn diện tích 4,82ha; Hồng Tân 1 tại Núi Tù Và diện tích 7,36ha; Hồng Tân 2 tại Núi Màng Giàng diện tích 6,40ha; Hồng Tân 3 diện tích 8,15ha và mỏ đất núi Đá Bạc nằm trên địa bàn xã Nam Đàn, Xuân Lâm với diện tích lớn nhất 28,35ha.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phê duyệt mỏ cát, sỏi sông Lam tại thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân với diện tích 12,12ha vào diện không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các mỏ đất, cát, sỏi nêu trên sẽ được cấp phép khai thác không qua đấu giá để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực miền Tây Nghệ An với trung tâm tỉnh và các tuyến giao thông chiến lược.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực mỏ theo đúng quy định pháp luật.