Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình thị sát 71 mỏ đá và quy hoạch khoáng sản

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/11, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình do Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra thực địa một loạt mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực phía Tây sông Đáy.

screen-shot-2025-11-29-at-161212.png
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình do Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra thực địa. Ảnh: Đức Lam.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực phía Tây sông Đáy hiện có 71 mỏ đá được cấp phép khai thác với trữ lượng gần 237 triệu m³, phân bố tại các xã Tân Thanh, phường Lý Thường Kiệt và phường Nguyễn Úy. Các doanh nghiệp trong danh mục đều đã được cấp giấy phép khai thác, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và thực hiện giao, thuê đất đúng quy định.

Đoàn công tác đã kiểm tra 3 cụm mỏ lớn, gồm: Khu vực Tân Thanh với các mỏ của các mỏ của Công ty Transmeco, Công ty TNHH Hồng Hà, Công ty TNHH khai thác đá Xuân Tùng, Công ty TNHH Thủy Hải Long, Công ty xuất, nhập khẩu Havico, Công ty TNHH Đức Hương, Công ty TNHH Tân Thủy; khu vực 2 trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt gồm: các mỏ của Công ty TNHH vận tải Châu Giang, Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức.6, Công ty cổ phần xi măng Nội Thương, Công ty TNHH Thái Sơn; khu vực 3 trên địa bàn phường Nguyễn Úy gồm: các mỏ của Công ty xuất, nhập khẩu Việt San, Công ty TNHH Trường Xuân HN, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng nhà Hà Nội số 28, Công ty cổ phần Lĩnh Sơn, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà, Công ty TNHH Đức Nam.

Qua kiểm tra, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá các đơn vị nhìn chung tuân thủ quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và đóng góp vào phúc lợi xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, cốt khai thác giữa các mỏ không đồng đều, gây khó khăn cho việc quy hoạch, triển khai các dự án sau khai thác. Nhiều doanh nghiệp đề xuất được nâng công suất để rút ngắn thời hạn khai thác và hạ cốt mỏ nhằm tạo mặt bằng đồng bộ hơn.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành xây dựng Đề án tổng thể về khai thác tài nguyên khoáng sản, trong đó: Xác định rõ mỏ nào được tiếp tục khai thác, mỏ nào hết hạn phải đóng cửa; Bảo đảm khi kết thúc khai thác phải trả lại mặt bằng bằng phẳng, có thể sử dụng cho các mục đích đô thị, dịch vụ, công nghiệp hoặc sản xuất nông nghiệp; Đánh giá đầy đủ yếu tố môi trường và khoảng cách an toàn giữa khu khai thác và khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, khai thác khoáng sản phải gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và phù hợp quy hoạch dài hạn. Các địa phương và doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án đóng cửa mỏ đúng thời hạn, không để phát sinh hệ lụy sau khai thác.

Minh Đức
#Quản lý hoạt động khai thác đá #Chấp hành quy định môi trường #Quy hoạch và đóng cửa mỏ #Phát triển kinh tế bền vững #Ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị #Chính sách tài nguyên khoáng sản #Đánh giá tác động môi trường #Chủ động chuẩn bị đóng cửa mỏ #Phối hợp các sở ngành #Đóng góp xã hội và tạo việc làm

Xem thêm

Cùng chuyên mục