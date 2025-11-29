Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình thị sát 71 mỏ đá và quy hoạch khoáng sản

TPO - Ngày 29/11, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình do Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra thực địa một loạt mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực phía Tây sông Đáy.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình do Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra thực địa. Ảnh: Đức Lam.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực phía Tây sông Đáy hiện có 71 mỏ đá được cấp phép khai thác với trữ lượng gần 237 triệu m³, phân bố tại các xã Tân Thanh, phường Lý Thường Kiệt và phường Nguyễn Úy. Các doanh nghiệp trong danh mục đều đã được cấp giấy phép khai thác, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và thực hiện giao, thuê đất đúng quy định.

Đoàn công tác đã kiểm tra 3 cụm mỏ lớn, gồm: Khu vực Tân Thanh với các mỏ của các mỏ của Công ty Transmeco, Công ty TNHH Hồng Hà, Công ty TNHH khai thác đá Xuân Tùng, Công ty TNHH Thủy Hải Long, Công ty xuất, nhập khẩu Havico, Công ty TNHH Đức Hương, Công ty TNHH Tân Thủy; khu vực 2 trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt gồm: các mỏ của Công ty TNHH vận tải Châu Giang, Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức.6, Công ty cổ phần xi măng Nội Thương, Công ty TNHH Thái Sơn; khu vực 3 trên địa bàn phường Nguyễn Úy gồm: các mỏ của Công ty xuất, nhập khẩu Việt San, Công ty TNHH Trường Xuân HN, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng nhà Hà Nội số 28, Công ty cổ phần Lĩnh Sơn, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà, Công ty TNHH Đức Nam.

Qua kiểm tra, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá các đơn vị nhìn chung tuân thủ quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và đóng góp vào phúc lợi xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, cốt khai thác giữa các mỏ không đồng đều, gây khó khăn cho việc quy hoạch, triển khai các dự án sau khai thác. Nhiều doanh nghiệp đề xuất được nâng công suất để rút ngắn thời hạn khai thác và hạ cốt mỏ nhằm tạo mặt bằng đồng bộ hơn.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành xây dựng Đề án tổng thể về khai thác tài nguyên khoáng sản, trong đó: Xác định rõ mỏ nào được tiếp tục khai thác, mỏ nào hết hạn phải đóng cửa; Bảo đảm khi kết thúc khai thác phải trả lại mặt bằng bằng phẳng, có thể sử dụng cho các mục đích đô thị, dịch vụ, công nghiệp hoặc sản xuất nông nghiệp; Đánh giá đầy đủ yếu tố môi trường và khoảng cách an toàn giữa khu khai thác và khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, khai thác khoáng sản phải gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và phù hợp quy hoạch dài hạn. Các địa phương và doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án đóng cửa mỏ đúng thời hạn, không để phát sinh hệ lụy sau khai thác.