Ông Mai Văn Tuất giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Ngày 28/11, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, ông Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả hiệp thương nhân sự, gồm danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực được giới thiệu cho nhiệm kỳ mới.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất ngày 27/11, đại hội đã hiệp thương cử 112 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 ; 11 thành viên Ban Thường trực (gồm 1 Chủ tịch và 10 Phó Chủ tịch).

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh BÌnh nhiệm kỳ 2024–2029, được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Mai Văn Tuất giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I. Ảnh: Đức Lam.

Đại hội cũng hiệp thương cử 20 đại biểu đại diện MTTQ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu sau khi được đại hội tín nhiệm, ông Mai Văn Tuất chia sẻ "đây là niềm tự hào đồng thời cũng là trọng trách lớn” đối với tập thể Ủy ban và từng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I.

“Để xứng đáng với sự tin cậy đó, chúng tôi xin hứa đoàn kết, thống nhất, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chương trình hành động mà Nghị quyết đại hội đề ra”, ông Mai Văn Tuất nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Mặt trận các cấp phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo; biến Nghị quyết thành hành động; góp phần xây dựng Ninh Bình đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”, ông Tuất phát biểu.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đức Lam.

Danh sách 11 thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030 gồm:

Ông Mai Văn Tuất – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ông Nguyễn Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Nguyễn Hải Long – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Bà Đào Thị Hòa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ông Triệu Văn Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ông Trần Ngọc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn

Ông Bùi Văn Tuất – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Đinh Trường Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Trần Đăng An – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Bà Trần Thị Thoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh