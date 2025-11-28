Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Mai Văn Tuất giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2024–2029, được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngày 28/11, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, ông Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả hiệp thương nhân sự, gồm danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực được giới thiệu cho nhiệm kỳ mới.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất ngày 27/11, đại hội đã hiệp thương cử 112 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 ; 11 thành viên Ban Thường trực (gồm 1 Chủ tịch và 10 Phó Chủ tịch).

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh BÌnh nhiệm kỳ 2024–2029, được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

screen-shot-2025-11-28-at-123754.png
Ông Mai Văn Tuất giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I. Ảnh: Đức Lam.

Đại hội cũng hiệp thương cử 20 đại biểu đại diện MTTQ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu sau khi được đại hội tín nhiệm, ông Mai Văn Tuất chia sẻ "đây là niềm tự hào đồng thời cũng là trọng trách lớn” đối với tập thể Ủy ban và từng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I.

“Để xứng đáng với sự tin cậy đó, chúng tôi xin hứa đoàn kết, thống nhất, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chương trình hành động mà Nghị quyết đại hội đề ra”, ông Mai Văn Tuất nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Mặt trận các cấp phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo; biến Nghị quyết thành hành động; góp phần xây dựng Ninh Bình đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”, ông Tuất phát biểu.

1-3717.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đức Lam.

Danh sách 11 thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030 gồm:

Ông Mai Văn Tuất – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ông Nguyễn Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Nguyễn Hải Long – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Bà Đào Thị Hòa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ông Triệu Văn Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ông Trần Ngọc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn

Ông Bùi Văn Tuất – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Đinh Trường Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Trần Đăng An – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Bà Trần Thị Thoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Minh Đức
#Khai mạc Đại hội MTTQ tỉnh Ninh Bình #Phát triển khối đại đoàn kết #Nâng cao hiệu quả vận động nhân dân #Giám sát xã hội và phản biện

Xem thêm

Cùng chuyên mục