Ông Vũ Hồng Quang giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng

TPO - Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã hiệp thương cử ông Vũ Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 27/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “ Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Tham dự đại hội có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng 232 đại biểu chính thức.

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11. Ảnh: Diệu Linh - Tiến Dũng.

Theo báo cáo của Đại hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII. Đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

“Có được những kết quả trên, trước hết là bởi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực to lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp”, bà Nga phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, đề nghị MTTQ các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Diệu Linh - Tiến Dũng

Ngoài ra MTTQ cùng các đoàn thể tỉnh Cao Bằng cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền. Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy các nguồn lực, chung sức, đồng lòng, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển bền vững.

Đại hội công bố kết quả hiệp thương cử Ủy viên, Ban Thường trực và các chức danh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được tiến hành tại phiên làm việc thứ nhất. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 106 người.

Ban Chấp hành MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ họp hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Diệu Linh - Tiến Dũng

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hiệp thương cử ông Vũ Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Vũ Khắc Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; các ông, bà: Đoàn Thị Lê An, Bế Đăng Khoa, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Thị Hương Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.